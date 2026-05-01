「新入社員こそ読んでもらいたい！」との声も。“報われない努力”がなくなると話題の1冊とは？
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。「もっと早く読みたかった」「若手社会人ほど読んでほしい」との声も多い同書から、職場で出世していく人たちの共通点を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「従順な人が評価される」という考えは古い
毎日遅くまで残業している。
上司の指示には絶対に従う。
自分の意見よりも、まずは空気を読む。
「とにかく使いやすい人でいよう」
そう考えて働いている人は、今も少なくないだろう。
かつては、そうした姿勢が評価される時代もあった。
長時間働き、従順であることが「優秀さ」だと思われていた。
しかし、その常識はすでに変わっている。
815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した書籍『会社から期待されている人の習慣115』では、次のように書かれている。
ですが、働き方改革やリモートワーク、ダイバーシティ、AIの普及で、評価基準は大きく変わりました。
いまでは、残業ばかりの人は「効率が悪い」と思われ、意見を言わない態度は「自主性がない」と受け取られたりします。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり、「頑張り方」を間違えると、その努力は報われずに終わるのである。
いま評価されるのは「受け身」より「主体性」のある人
では、現代において「評価される人」とは、どのような人なのだろうか。
同書では、その本質について次のように示されている。
現代で評価されるのは、「この人なら、自ら考えてうまくやってくれるだろう」という信頼を得ている人です。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
求められているのは、
「この人に任せたい」
と思われることなのである。
自分で考えて動く。
小さな約束を守る。
周囲との信頼関係をつくる。
こうした積み重ねによって、「期待される人」になっていく。
期待されるから、大きな仕事を任される。
そして、その結果として出世がある。
これが、正しい順番なのだ。
信頼を積み上げて、まずは「成果を出せる場所」に立とう
会社から期待され、出世していく人たちの多くは、仕事に対して「ある認識」を持っている。
それが、これだ。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
この人なら大丈夫。
この人なら任せられる。
そう思ってもらえるかどうか。
そこに、出世の入り口がある。
成果を出してから信頼されるのではない。
先に信頼されるから、成果を出せる場所に立てるのである。
努力の「向き」を変え、正しい方向で努力することが大切だ。
それだけで、“報われない努力”は確実に減っていくのである。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）