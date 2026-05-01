クロフォードが来日

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体防衛戦が2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が挑戦する大注目の一戦が行われるタイミングで、海外のレジェンドボクサーが来日。日本ファンも驚きの声をあげている。

日本ボクシング史に残るビッグマッチがいよいよ目前に迫った4月30日、ネット上のボクシングファンが騒然となった。

インスタグラムのストーリー機能で来日を報告したのは、ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末に引退したテレンス・クロフォード氏。飛行機からの景色を動画投稿しつつ「Tokyo Japan」と記していた。

格闘家の平本蓮らも2ショット写真を公開。レジェンドの来日に、X上のファンも「ホントにクロフォード来日してる……。他にも誰か来るかな？」「現地で生クロフォード観たいなぁ」「井上尚弥とクロフォードのツーショットとコラボはマジでずっと見たかった」「クロフォードまじで日本来てるやん」「うおおおクロフォードさんくる！」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）