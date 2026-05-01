『田鎖ブラザーズ』第3話 “真”岡田将生＆“稔”染谷将太、謎の包まれた放火事件を捜査
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第3話が1日の今夜放送される。
【写真】両親殺害事件の重要人物・津田（飯尾和樹）は昏睡状態『田鎖ブラザーズ』第3話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第3話あらすじ
真と稔の両親を殺した犯人と目されていた津田（飯尾和樹）が見つかった。しかし津田は末期がんで病院に運びこまれていて昏睡状態。このまま目を覚まさない可能性も考えられる。犯人かもしれない相手が目の前にいるのに手も足も出せない状況に、真と稔は打ちひしがれる。
そんな中、管内のアパートで放火殺人と思われる事件が発生。被害者は一人暮らしの20代女性・水澤愛子。事件直前に連絡を取っていた友人・沙紀によると“東郷”という男に付きまとわれていたという。稔は、調べるうちにある物証を発見。それは放火事件に隠された謎を解き明かすカギとなっていく。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】両親殺害事件の重要人物・津田（飯尾和樹）は昏睡状態『田鎖ブラザーズ』第3話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
真と稔の両親を殺した犯人と目されていた津田（飯尾和樹）が見つかった。しかし津田は末期がんで病院に運びこまれていて昏睡状態。このまま目を覚まさない可能性も考えられる。犯人かもしれない相手が目の前にいるのに手も足も出せない状況に、真と稔は打ちひしがれる。
そんな中、管内のアパートで放火殺人と思われる事件が発生。被害者は一人暮らしの20代女性・水澤愛子。事件直前に連絡を取っていた友人・沙紀によると“東郷”という男に付きまとわれていたという。稔は、調べるうちにある物証を発見。それは放火事件に隠された謎を解き明かすカギとなっていく。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。