タレントや女優として活動する小笠原まゆ（２７）が、大ファンの中日ドラゴンズを応援する姿をアップした。

１日までに自身のインスタグラムを更新し、２８日のＤｅＮＡ戦をバンテリンドームで現地観戦したと報告し「３−０ で４連勝どらほー！！！！！」と大興奮。「ドリームカプセルスペシャルゲームということで都築社長が始球式を務められました！球走ってましたよ！ナイスピッチングでした！！」。

興奮が止まらず「前回バンテリンドームで観戦した時は逆転負けで落ち込んで帰りましたので今回はニコニコしながらドームを後にしました。金丸投手は初回から素晴らしいピッチング試合を作ってくれました！そして何よりマスターこと阿部選手の逆方向への２ランホームラン。久しぶりにあの姿を見る事が出来て感無量でした。父が二軍監督就任一年目の年にルーキーだった阿部選手。思わず打った瞬間父に連絡しました。嬉（うれ）しそうでした」。父は日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏だ。

「９回表２アウト満塁の時は本当に頭真っ白でしたが、無事ペンライト点灯させる事が出来て安心しました。このまま連勝続け〜の気持ちです」とエール。「＃中日ドラゴンズ ＃ドラゴンズファン ＃野球観戦 ＃ドラゴンズ女子 ＃野球好き」とハッシュタグをつけた。

小笠原まゆは、公式サイトによると「フリーランスで活動中」で、「お芝居／イベントＭＣ／タレント／ナレーション／ラジオパーソナリティ」と自己紹介。日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業。