【ニューヨーク＝平沢祐】男子テニスの元世界ランキング４位で、２０１６年リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得した錦織圭（ユニクロ）（３６）が４月３０日（日本時間５月１日）、今季限りで現役引退すると自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。

近年は故障に苦しんでいた。

錦織は「トップの舞台に立ち、トップ１０という場所までたどり着けたことは、自分にとって大きな誇りです」「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」などと綴った。

錦織は松江市出身。５歳でテニスを始め、２００３年から米フロリダ州の名門「ＩＭＧアカデミー」にテニス留学した。０７年１０月にプロ転向すると、１８歳だった０８年２月にツアー初優勝。日本男子としては１９７０年に現在の男子ツアー制度となって以降で９２年の松岡修造以来、史上２人目の快挙だった。

四大大会は、０８年のウィンブルドン選手権で初出場。１２年全豪オープンで四大大会自身初の８強入りを果たすと、１４年５月には日本男子初の世界ランクトップ１０入り。同年の全米オープンでは男女を通じて日本勢初となる準優勝となり、１５年３月に自己最高の世界ランク４位を記録した。ツアー通算１２勝。

五輪では１６年リオ大会で銅メダルに輝き、日本勢では１９２０年アントワープ大会銀の熊谷一弥以来、９６年ぶりとなる表彰台に立った。

身長１メートル７８ながら、美しい両手バックハンドやジャンプしながら高い打点で決め球を打つ「エアケイ」、小気味の良いフットワークで海外の強豪を次々と倒す姿は人気を集め、長くエースとして日本の男子テニス界をリードした。