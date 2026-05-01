きょうは広い範囲で雨や風が強まって、荒れた天気になりそうです。特に、関東は昼ごろにかけて大雨のおそれがあります。西日本や東日本を中心に、いったん晴れ間が出ても天気の急変にご注意ください。

【雨風強まる 天気急変にも注意】

二つの低気圧が発達しながら進むため、東日本や北日本にも雨雲が広がります。午前中は関東を中心に大雨のピークで、激しい雨が降りそうです。道路の冠水などに注意が必要です。

午後は東北の太平洋側でも雨脚の強まる所があるでしょう。関東など、西日本や東日本の太平洋側では昼すぎにいったん雨のやむ所が多くなりますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となります。晴れ間が出ても、急な強い雨や落雷、竜巻などの突風やひょうにご注意ください。

各地とも風が強まって、特に東北では暴風のおそれがあります。交通機関への影響にも注意が必要です。

【雨でひんやり 日中も上着を】

日中の気温は西日本や東日本を中心にきのうより高い所が多いものの、西日本では20℃に届かない所もあるでしょう。松江は14℃と、3月下旬並みの予想です。20℃以上の所も、雨の降っている間はほとんど上がらず、日中も風が冷たく感じられそうです。急な雨のあとも寒くなる可能性があります。きょうも上着が必要となりそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :17℃ 釧路 :11℃

青森 :16℃ 盛岡 :15℃

仙台 :16℃ 新潟 :22℃

長野 :20℃ 金沢 :20℃

名古屋:22℃ 東京 :22℃

大阪 :20℃ 岡山 :20℃

広島 :17℃ 松江 :14℃

高知 :21℃ 福岡 :20℃

鹿児島:23℃ 那覇 :24℃

【あすは晴れて夏日に 日〜月曜日は再び大雨のおそれ】

あすは北日本を中心に朝まで雨となりますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。関東から西は25℃以上の夏日になる所が多く、東京は27℃まで上がる見込みです。急な暑さにお気をつけください。

日曜日は西から天気が下り坂となり、月曜日にかけて再び雨脚の強まるところがありそうです。連休中は、気温の変化や雨の降り方に注意が必要です。