◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）

巨人に逆転勝利し、開幕以来のカード勝ち越しを決めた広島。試合後のヒーローインタビューには、逆転3ランを放った4番・坂倉将吾選手が登場しました。

巨人の先発・ウィットリー投手には6回を無安打に抑えられるなど、7回まで無得点としていた広島。それでも8回には、4番手・ルシアーノ投手の前に2つの四球などで2アウト1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった坂倉選手は、4球目のストレートをとらえ逆転3ラン。この1点のリードを守り切り勝利しました。

坂倉選手はこの一発を振り返り「強く振り抜けたので良かったと思います」と納得の表情。続けて「今日3打席全部ダメだったので、なんとかやり返してやろうと思って立ってました」と打席での思いを明かします。

逆転以降は坂倉選手がマスクをかぶり、ハーン投手、中粼翔太投手を無失点でリード。勝ち越した1点を守り切りました。この場面についても「ピッチャーの皆さんはずっといいボール投げているので、それを信用してミット構えてました」とコメント。投手の力投をたたえました。

今後に向けても「みんな勝つ気持ちは忘れず、一試合一試合臨んでいるので、どんどん勝てるように頑張りたいと思います」と意気込み。ゴールデンウイークに突入する中、ファンに向けても「ゴールデンウィーク楽しいと思うんですけど、野球も楽しいので、ぜひ球場に足を運んでカープを応援してください」と語り、球場のファンも歓声で応えました。