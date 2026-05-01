ドジャースは日本時間4月30日のマーリンズ戦を終えて、13連戦が終了。大谷翔平選手は“投手専念”の試合もありましたが、全13試合に出場しました。

“投手・大谷”は、23日のジャイアンツ戦で1番投手兼DHとして出場し、6回無失点7奪三振の好投。リリーフ陣が打たれ、チームは敗れました。そこから今季初の中5日で29日マーリンズ戦に投手専念で出場。6回2失点も打線の援護がなく、今季初黒星となりましたが、9奪三振を奪う力投でした。

一方、“打者・大谷”は、なかなか本塁打が出ない期間もあり、一時は3試合無安打で打率.237まで落ちましたが、27日のカブス戦で6号アーチを記録。さらに2試合連続猛打賞など、13連戦は12試合のスタメン出場で47打数14安打の打率.298でした。

今後も“投手専念”は？ 大谷は「行けと言われた出方で」

大谷選手は昨季途中に右肘の手術から復活。今季はドジャース移籍3年目で初めて開幕ローテーション入りとなりました。

ここまで5試合連続で6回3自責点以内のクオリティースタート(QS)を達成。2勝1敗、防御率0.60、30イニングで34奪三振などを記録しています。打者としては、31試合で打率.273、6本塁打、13打点、OPS.897の成績です。

注目されるのは今季2度、投手専念のみで出場していること。

29日の試合後、「個人的にはどっちでもいいというか、行けと言われた方で行きたいなとは思っていますし、チームのトータルで見たときに長いシーズンなのでDHで試してみたい選手もいるかもしれないですし、自分的にもシーズンを健康な状態を保っていく上でそういう登板があるというのも、もしかしたらプラスかもわからないので、そこは完全にチームに任せていますし、行けと言われた出方でしっかり活躍できる準備をしたいなと思います」と話していた大谷選手。

投手専念の2試合では、いずれもダルトン・ラッシング選手がDHで出場。29日は4打数無安打でしたが、16日は満塁ホームランを記録しました。正捕手ウィル・スミス選手がいるため出場機会が限られますが、15試合で打率.348、7本塁打、17打点、OPS1.271とベンチに置いておくにはもったいない存在で、チームとしても起用できるのは大きなプラスとなります。

また10連戦を超える長期連戦があるメジャーリーグ。投手陣も登板間隔の調整が必要となりますが、大谷選手は野手で出場を重ねながらも、中5日できっちり登板をこなしました。二刀流を生かす新たな形として、ロバーツ監督の手腕が改めて注目されます。