【Team クラ・コス】週プレに降臨！花咲楓香・波崎天結・成瀬いなが伝説のヒロインに変身

「アニメクラシックス ANISON Fire FES」に公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ

変幻自在のヒロインズ!!!

名作アニメの音楽と映像、そして花火が融合するエンターテインメント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」。その公式コスプレイヤーとして結成された「Team クラ・コス」のメンバー、花咲楓香・波崎天結・成瀬いなが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

【プロフィール】

花咲楓香（はなさき・ふうか）as 如月ハニーfrom『キューティーハニー』

2001年9月30日生まれ 北海道出身

身長160cm B90 W56 H85

公式X【@Hanasaki_ _Fuka】

公式Instagram【@hanasaki_fuka】

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波崎天結（はざき・あゆ）asドロンジョfrom『タイムボカンシリーズヤッターマン』

2000年10月18日生まれ 東京都出身

身長166cm B85 W57 H92

公式X【@ayu_hazaki】

公式Instagram ＆ YouTube【@ayu_photo_18】

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成瀬いな（なるせ・いな）asメルモfrom『ふしぎなメルモ』

12月10日生まれ 千葉県出身

身長161cm B89 W59 H87

公式X & TikTok【@ina_coscos】

公式Instagram【@inacoscos】

今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いな写真集「変幻自在のヒロインズ!!!」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキングムービー付きで発売!!

【デジタル限定】花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いな写真集「変幻自在のヒロインズ!!!」©後野順也／集英社

＜特集情報＞

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現地取材＆緊急検証！トランプ大暴走、さすがにヤバすぎる!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！