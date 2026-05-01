【Team クラ・コス】週プレに降臨！花咲楓香・波崎天結・成瀬いなが伝説のヒロインに変身
「アニメクラシックス ANISON Fire FES」に公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ
変幻自在のヒロインズ!!!
名作アニメの音楽と映像、そして花火が融合するエンターテインメント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」。その公式コスプレイヤーとして結成された「Team クラ・コス」のメンバー、花咲楓香・波崎天結・成瀬いなが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！
【プロフィール】
花咲楓香（はなさき・ふうか）as 如月ハニーfrom『キューティーハニー』
2001年9月30日生まれ 北海道出身
身長160cm B90 W56 H85
公式X【@Hanasaki_ _Fuka】
公式Instagram【@hanasaki_fuka】
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波崎天結（はざき・あゆ）asドロンジョfrom『タイムボカンシリーズヤッターマン』
2000年10月18日生まれ 東京都出身
身長166cm B85 W57 H92
公式X【@ayu_hazaki】
公式Instagram ＆ YouTube【@ayu_photo_18】
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成瀬いな（なるせ・いな）asメルモfrom『ふしぎなメルモ』
12月10日生まれ 千葉県出身
身長161cm B89 W59 H87
公式X & TikTok【@ina_coscos】
公式Instagram【@inacoscos】
今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いな写真集「変幻自在のヒロインズ!!!」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキングムービー付きで発売!!
＜特集情報＞
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