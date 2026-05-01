【ユニコーンＳ 2026】ほどほどに大きい馬のほうが成績がいい？ 過去10年の傾向から見えてくる攻略ポイント！

攻略POINT

【１勝クラス組】買えるのは前走1800Мの１着馬だけ

今後の伸長が期待できる１勝クラス組を精査。

まず前走距離別では、1400М［0・0・1・18］、1600М［0・0・2・15］、1800М［1・2・3・21］と極めて分かりやすい結果が出ている。

また前走着順別では、前走１着［1・2・6・49］、前走２着以下［0・0・0・6］とこちらも非常に明解。

【前走人気】ズバリ、穴馬は前走⑥～⑨人気の馬

前走人気別成績を見ると、前走①人気が［5・2・4・24］と数は多いながらも堅調に走っている。

前走②人気［1・2・2・14］も好成績を挙げる。

これら①②人気が強い一方で、前走⑥～⑨人気も［2・1・3・31］と結果を残している。

思わぬ伏兵の台頭はこのファクターから狙いが立つ。

【馬体重】ほどほどに大きい500キロ前後が中心

馬体重別で最も勝率がいいのは500～519キロ［4・1・0・26］のレンジ。

複勝率で選ぶなら480～499キロ［3・1・5・25］のレンジだ。

ダートの中距離ゆえ大型馬がいいかと思いきや、520キロ以上は［1・3・1・20］とそこまで数字は良くない。大き過ぎるのも良くないようだ。

ユニコーンＳ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』