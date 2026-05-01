鎌田大地が値千金のECL初ゴール!! EL制覇時も準決勝で得点、自身2度目の欧州タイトルに前進
[4.30 ECL準決勝第1戦 シャフタール-クリスタル・パレス]
クリスタル・パレスのMF鎌田大地が30日、UEFAカンファレンスリーグ準決勝第1戦シャフタール戦に先発出場し、1-1で迎えた後半13分に勝ち越しゴールを決めた。鎌田にとってはこれが今季の公式戦初ゴール。ECL準決勝という重要な一戦で、クラブ史上初の欧州タイトルに大きく弾みをつける千金弾となった。
大会史上最速の開始21秒で先制点を奪うも、後半開始早々に同点に追いつかれ、嫌な流れに持ち込まれたこの日のクリスタル・パレス。その後は決定機を作るも活かせないという展開が続いていたが、鎌田が大仕事を成し遂げた。
後半13分、DFクリス・リチャーズが左サイドからのロングスローをゴール前に入れると、両チームの選手が競り合ったボールがペナルティエリア内にこぼれ、鎌田が反応。ショートバウンドしたボールに左足で合わせ、GKの股下を撃ち抜く強烈なシュートを沈めた。
鎌田にとっての今大会初ゴールは、チームにリードをもたらす貴重な勝ち越しゴール。鎌田はフランクフルト時代の2021-22シーズン、UEFAヨーロッパリーグ(EL)を制した際も準決勝第1戦アストン・ビラ戦で2-1とする勝ち越しゴールを決めており、自身2度目の欧州タイトルに向けて縁起の良いゴールとなった。
クリスタル・パレスのMF鎌田大地が30日、UEFAカンファレンスリーグ準決勝第1戦シャフタール戦に先発出場し、1-1で迎えた後半13分に勝ち越しゴールを決めた。鎌田にとってはこれが今季の公式戦初ゴール。ECL準決勝という重要な一戦で、クラブ史上初の欧州タイトルに大きく弾みをつける千金弾となった。
大会史上最速の開始21秒で先制点を奪うも、後半開始早々に同点に追いつかれ、嫌な流れに持ち込まれたこの日のクリスタル・パレス。その後は決定機を作るも活かせないという展開が続いていたが、鎌田が大仕事を成し遂げた。
鎌田にとっての今大会初ゴールは、チームにリードをもたらす貴重な勝ち越しゴール。鎌田はフランクフルト時代の2021-22シーズン、UEFAヨーロッパリーグ(EL)を制した際も準決勝第1戦アストン・ビラ戦で2-1とする勝ち越しゴールを決めており、自身2度目の欧州タイトルに向けて縁起の良いゴールとなった。