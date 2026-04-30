ユキ フジサワがCIBONE CASEでポップアップ開催　限定アイテムや一点物を販売

テキスタイルレーベル「ユキ フジサワ（YUKI FUJISAWA）」が、CIBONE CASE（銀座）では初となるポップアップを開催する。期間は5月2日から17日まで。

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ユキ フジサワは、2012年にスタート。「記憶や時間、経年変化」をテーマに、ヴィンテージのニットや古着、レースなどをベースに、箔加工や染色、刺繍といった手仕事を通して一点物のプロダクトを再構築している。

ポップアップのテーマは「Dear/From YUKI FUJISAWA」。藤澤ゆきが、日常の中で見聞きし感じたことを手仕事へと詰め込むクリエイションが、「大切な人へ心を込めてしたためた手紙」に似ていることから今回のテーマを設定したという。

イベントでは、ブランドの定番アイテムでもある、ヴィンテージアイテムなどに染や箔を施したアートピース「NEW VINTAGE」からTシャツ（1万3200円〜）やワンピース（18万1500円〜）を用意するほか、ポップアップのテーマやCIBONE CASE（銀座）のコンセプトから着想を得て制作したレースリング（1万7600円）やぬいぐるみキーホルダー（4950円）、錫プレート（1万890円〜）、レターセット（300円）、オリジナルノート（3960円）などをラインナップする。これに加え、限定アイテムなども販売する予定だ。

◾️Dear/From YUKI FUJISAWA

開催期間：2026年5月2日（土）〜5月17日（日）

会場：CIBONE CASE（銀座）

所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4階

営業時間：10:30〜20:30