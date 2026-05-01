日本バスケットボール協会(JBA)は4月30日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ 2026』に向けたバスケットボール女子日本代表の第1次強化合宿招集メンバーを発表しました。

郄田真希選手や渡嘉敷来夢選手らベテラン組やWNBAドラフト2026で指名を受けた20歳の田中こころ選手らが選出。3月のワールドカップ予選で選出外だった林咲希選手が登録されました。最年少は東京医療保健大学2年生の後藤音羽選手(19歳)が名を連ねています。

強化合宿は5月6日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施。5月16日(土)、17日(日)に横浜BUNTAIにて開催される「三井不動産カップ2026(神奈川大会)バスケットボール女子日本代表国際試合」の出場選手は本合宿より選出されます。

【発表された15人】

C 郄田真希(36歳、デンソーアイリス、185cm)

C 渡嘉敷来夢(34歳、アイシンウィングス、193cm)

PG 町田瑠唯(33歳、富士通レッドウェーブ、162cm)

PF 宮澤夕貴(32歳、富士通レッドウェーブ、183cm)

SG 林咲希(31歳、富士通レッドウェーブ、173cm)

PF 奥山理々嘉(26歳、トヨタ紡織サンシャインラビッツ、180cm)

SG 星杏璃(25歳、ENEOSサンフラワーズ、171cm)

PG 樋口鈴乃(24歳、日立ハイテク クーガーズ、164cm)

SG 佐藤多伽子(23歳、プレステージ・インターナショナル アランマーレ、176cm)

SF 舘山萌菜(23歳、日立ハイテク クーガーズ、178cm)

C 朝比奈あずさ(22歳、トヨタ紡織サンシャインラビッツ、185cm)

PG 都野七海(21歳、トヨタ紡織サンシャインラビッツ、159cm)

PG 田中こころ(20歳、ENEOSサンフラワーズ、173cm)

C 白石弥桜(20歳、デンソーアイリス、184cm)

PF 後藤音羽(19歳、東京医療保健大学2年、178cm)

※年齢：2026年4月30日現在※所属はWリーグ 2025-26シーズンを記載しています※P＝ポジション：PG-ポイントカード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター