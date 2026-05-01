ダイアン津田＆SixTONESジェシーの新ロケ番組、2週連続放送決定！ 台本ゼロで友達増やし旅
津田篤宏（ダイアン）とジェシー（SixTONES）の新ロケ番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、日本テレビにて本日5月1日24時30分と5月8日24時45分の2週連続で放送される。車のナンバープレートを見て、面白そうな旅に実際についていく、台本なしの旅番組だ。
【写真】津田とジェシーがドライブ！『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』より
旅の始まりは、海老名サービスエリア。“車のナンバープレート”を見て、「旅の期待値が高そうな人」を2人が捜索。気になった人にその場で声をかけていく。超多忙で、なかなか旅に行けない2人は、楽しいロケにたどり着けるのか？
サービスエリアで見つけた、とある家族の車に、津田＆ジェシーが同乗。スタッフは一切同乗せず、その場にいるのは2人と家族だけ。緊張で固まる子どもたちの心を、2人があの手この手でほぐしていく。仲良くなった一行が向かったのは…？
ただ旅をする人だけでなく、帰省や出張、引っ越しなど、さまざまな人に出会えるのがサービスエリア。2人もそんな人生の岐路に立つ、多彩な出会いを経験。そんな中、2人が選んだ旅は、「天才キッズを支える、とある家族の旅」だった。
『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』は、日本テレビにて5月1日24時30分と5月8日24時45分の2週連続で放送。
【写真】津田とジェシーがドライブ！『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』より
旅の始まりは、海老名サービスエリア。“車のナンバープレート”を見て、「旅の期待値が高そうな人」を2人が捜索。気になった人にその場で声をかけていく。超多忙で、なかなか旅に行けない2人は、楽しいロケにたどり着けるのか？
ただ旅をする人だけでなく、帰省や出張、引っ越しなど、さまざまな人に出会えるのがサービスエリア。2人もそんな人生の岐路に立つ、多彩な出会いを経験。そんな中、2人が選んだ旅は、「天才キッズを支える、とある家族の旅」だった。
『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』は、日本テレビにて5月1日24時30分と5月8日24時45分の2週連続で放送。