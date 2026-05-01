大泉洋、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」
大泉洋が、主演を務める10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）でクランクインを迎えた。箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を演じる大泉は「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込みを語った。
【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！ 学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏という、2つの大きな柱で描かれている。
学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか――。
箱根駅伝の生中継を成功させるべく奮闘する「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を大泉洋、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。このほか、各大学の陸上競技部監督役で山本耕史、駿河太郎、金田明夫、学生役で小林虎之介、奥智哉ら18名の若手俳優が出演する。
この度、主演の大泉洋がクランクインを迎え、スタジオで初収録に臨んだ。箱根駅伝のスタッフルームを細部に至るまでリアルに再現したセットで撮影がスタート。監督からセットの説明が行われ、徳重の席についても紹介。「テレビ局のフロアにいると、いろいろと面倒な人に話しかけられるので、スタッフルームにこもる人は実際に多い」という裏話を監督が補足すると、大泉は「めんどくさいって誰なんですか？ 名前教えてもらえる？」と即座に突っ込み、現場はたちまち笑いに包まれる。収録初日からキャスト・スタッフの距離がぐっと縮まり、笑顔あふれるスタートとなった。
最初に撮影されたのは、編成局長から無理難題を突きつけられた徳重が、その対策をスタッフルームで話し合うシーン。それぞれ事情を抱えた個性豊かなスタッフを束ね、信頼しながら導いていく徳重の姿を、大泉が丁寧に体現していく。
大泉は「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込む。周囲を明るくけん引する大泉のクランクインにより、現場は早くも強い一体感が生まれ、今後の撮影への期待が一層高まっている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。
【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！ 学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏という、2つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を成功させるべく奮闘する「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を大泉洋、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。このほか、各大学の陸上競技部監督役で山本耕史、駿河太郎、金田明夫、学生役で小林虎之介、奥智哉ら18名の若手俳優が出演する。
この度、主演の大泉洋がクランクインを迎え、スタジオで初収録に臨んだ。箱根駅伝のスタッフルームを細部に至るまでリアルに再現したセットで撮影がスタート。監督からセットの説明が行われ、徳重の席についても紹介。「テレビ局のフロアにいると、いろいろと面倒な人に話しかけられるので、スタッフルームにこもる人は実際に多い」という裏話を監督が補足すると、大泉は「めんどくさいって誰なんですか？ 名前教えてもらえる？」と即座に突っ込み、現場はたちまち笑いに包まれる。収録初日からキャスト・スタッフの距離がぐっと縮まり、笑顔あふれるスタートとなった。
最初に撮影されたのは、編成局長から無理難題を突きつけられた徳重が、その対策をスタッフルームで話し合うシーン。それぞれ事情を抱えた個性豊かなスタッフを束ね、信頼しながら導いていく徳重の姿を、大泉が丁寧に体現していく。
大泉は「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込む。周囲を明るくけん引する大泉のクランクインにより、現場は早くも強い一体感が生まれ、今後の撮影への期待が一層高まっている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。