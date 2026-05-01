与田祐希、リラックスしたオフショットに反響「可愛さMAX」「楽しそう」
元乃木坂46の与田祐希が4月30日、インスタグラムを更新し、オフショットを公開した。
【写真】与田祐希、スタイル抜群の水着姿
与田は「#君が死刑になる前に 今夜第5話 折り返しです！ 誰が真犯人でしょう。コメントで考察合戦、お待ちしております」とつづり、出演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）の告知とともに写真を投稿した。
公開された写真には、ベッドにもたれかかりリラックスした様子を見せる姿や、共演者の加藤清史郎、鈴木仁、ニシダ・コウキ（ラランド）らとのオフショットが収められており、撮影現場の和やかな雰囲気がうかがえる。
この投稿にファンからは「オフショットありがとう」「本当に可愛すぎる」「可愛さMAX！」「楽しそう」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
【写真】与田祐希、スタイル抜群の水着姿
与田は「#君が死刑になる前に 今夜第5話 折り返しです！ 誰が真犯人でしょう。コメントで考察合戦、お待ちしております」とつづり、出演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）の告知とともに写真を投稿した。
公開された写真には、ベッドにもたれかかりリラックスした様子を見せる姿や、共演者の加藤清史郎、鈴木仁、ニシダ・コウキ（ラランド）らとのオフショットが収められており、撮影現場の和やかな雰囲気がうかがえる。
この投稿にファンからは「オフショットありがとう」「本当に可愛すぎる」「可愛さMAX！」「楽しそう」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）