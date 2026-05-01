「ＳＰＥＥＤ」上原多香子（４３）が、沖縄出身有名人のインスタグラムに登場した。

３０日までにインスタで「タイラ製麺所監修『島辛そば』、おかげさまで発売から１年が経ちました！！ この商品は、企画から完成まで１年半。ただのコラボ商品じゃありません。元ＳＰＥＥＤの上原多香子さんと僕、二人の『本気』が詰まったプロジェクトです」とつづったのは、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）で注目を集めた沖縄のタレント・嫁ニー。

「３年前に出会い、沖縄への熱い想いを語り合う中で始まったこの企画。僕たちが決めたルールはひとつ。『元アイドルの知名度じゃなく、味と魅力で勝負すること』。彼女は元ＳＰＥＥＤの上原多香子という看板を一度下ろし、ひとりの起業家として泥臭い努力を積み重ねてくれました」などと明かした。

そばの袋を持った上原はニッコリ。さらに嫁ニーは「僕が主催したＢＯＮダンスイベントにも、『素人の島辛そば屋として友達と出るよー！』と駆けつけてくれた彼女の優しさ。仕事仲間として、本当に感謝しかありません」と上原がステージに上がり、「ＳＰＥＥＤ」のカラオケに合わせて踊る動画も掲載。フォロワーからは「Ｗｈｉｔｅ Ｌｏｖｅ 最高」「大ファンです」「応援してます」との声が上がった。