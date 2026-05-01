〈「高熱を吹き出し、装甲内を焼き尽くす」砲弾が破裂して3人死亡…自衛隊「10式戦車」と「戦車砲弾」とはいかなる武器か？《不肖・宮嶋が解説》〉から続く

4月21日、大分県の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、戦車搭乗員2名と安全係の隊員1名が死亡、操縦手1名が重傷を負った事故。すでに1週間が経過したが、いまだに事故原因は判明していない。

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報道カメラマンの不肖・宮嶋は、この事故の原因とされる「120mm滑腔砲」に撃たれるという、めったにない経験をしたことがあった。（全2回の2回目／最初から読む）



23年前のイラク戦争で目撃した「地獄の光景」とは 撮影＝宮嶋茂樹

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橋を渡り切ろうとしていた米軍のM1戦車

ときは自衛隊に10式戦車が正式配備される7年前、2003年4月8日のイラク戦争末期、イラクの首都バグダッド中枢部。大統領宮殿そばを流れるティグリス川に架かる共和国橋を挟んで、首都制圧のため進攻してくる米軍戦車と、それを迎撃する民兵が激しい砲撃戦を繰り広げていた。

不肖・宮嶋は1.7キロ離れたパレスティナ・ホテルの15階から、その模様を撮影していた。

米軍はこの橋を渡り切れば首都のほぼ全域を制圧できる。しかし対岸からは、RPG-7対戦車ロケット砲弾が雨あられと降りかかる。地上支援の米空軍A-10サンダーボルトが、敵地域に30mm劣化ウラン弾を稲妻のような砲声とともにばらまき、フレアを吹いて離脱していく。

その最中、橋を渡り切ろうとした米軍の2台目のM1戦車の砲身がぐるりと回り、ホテルの側に向けられた。

とても人間のものと思えない悲鳴

あわててコンクリートの壁面の角に身を隠した瞬間、爆発音とともに破片と爆風が降りかかる。その直後、廊下から、とても人間のものと思えない悲鳴が響き渡った。3部屋隣の、ロイター通信の臨時支局からであった。悲鳴を聞いても頭の中は真っ白、いったい何が起こったのかもしばらく判断できなかった。

おそるおそるのぞき込んだロイターの支局の中はまさに血の海。亡くなったのはスペイン人とウクライナ人のカメラマン2人だった。ベランダに健気に立てられたままの三脚だけが、ぽつんと取り残されていたのが記憶に残っている。

まもなく米軍は、ホテルの一室を対戦車榴弾で射撃したことを認めた。今回、事故のあったものと同じタイプの対戦車榴弾である。しかし、米軍からの謝罪はなく、射撃した戦車兵が戦争犯罪に問われることもなかった。

それが戦時下である。たとえ、イラク側が大量破壊兵器を隠し持っていなかったという、大義のない戦いであっても。

不肖・宮嶋に米軍を非難するつもりはない。我々は、ブッシュ米大統領の警告にもかかわらず、自らの意志で戦時下イラクのビザをとり、取材を続けていたのである。

自衛隊の実弾射撃演習を取材していた不肖・宮嶋は、M1戦車の120mm滑腔砲の威力と精度を知っていた。1.7キロ先の目標なんぞ、M1戦車にしたら100m先の大きな紙の標的と同じであると想像できた。その知識の有無が、生死を分けたのかもしれない。

ときは演習ではなく実戦下である。頭上から砲弾が降り注ぐ中、焦った米軍M1戦車の砲手は、高層ビル1室から覗く三脚と白い日本製の大型超望遠レンズを敵側の着弾観測と誤認し、脅威と判断、射撃したのかもしれない。

砲塔ごと吹き飛ばされたロシア軍の戦車

さらに4年前、2022年ウクライナの前線では、戦車砲の暴発の威力をまざまざと見せつけられた。

首都・キーウに続く高速道路上で、アメリカがウクライナ軍に供与したジャベリン携行式ミサイルにより破壊された、ロシア軍の戦車を間近に見た時のことである。

射程4キロと言われ、目標直前でホップアップし頭上から降る「トップ・アタック・モード」で砲塔上部に命中したジャベリンは、車体底部に向かって何千度の炎を巻き上げ、車体底の弾薬庫を誘爆させる。

かのウクライナの地では、砲塔ごと吹き飛ばされたT-72戦車を数多く見てきた。無論、その中に人間がいれば助かる余地はない。

実は、自衛隊でもT-72戦車の弾薬庫が車体底にあるというのは周知の事実で、砲塔が「ぴょこん」と高く吹き飛ぶその様から、「びっくり箱」というニックネームが付けられている。その事実を知ったのは、もう少し後のことである。

自衛隊の戦車事故が突きつけたもの

今回の10式戦車の事故は、日本政府が戦後初めて踏み込んだ殺傷力のある武器輸出に不安を感じさせる、その要因の一つとなったのではないか。それは、世界に戦争を巻き起こす「死の商人」という非難をうけるという不安ではない。本当に自国民を安全安心に守れる武器になってくれるかという、一抹の不安である。

先述したように、我が国は幸いにも81年にわたり戦火に見(まみ)えたことはない。その一方、我が国が軍事同盟を結ぶアメリカは実戦経験豊富であり、今もホルムズ海峡で臨戦態勢。日本が戦火に巻き込まれることがなかった81年間も、実戦を通じてあらゆる武器を進化させてきたのである。

だから日本も、アメリカ製の武器を信頼に足ると信じて買い続けているのである。

しかし、アメリカが誇る武器の代表格であるM1戦車は、信用度だけでなく、その動力も優れている。

アメリカの武器輸出力と渡り合えるのか

日本の戦車が大戦中からディーゼルエンジン式であるのに対して、M1はガスタービン・エンジンを搭載している。つまり、ジェット旅客機と同じようなジェットエンジンで戦車が動いているのである。

そのメリットは、排気煙が少なく、敵に発見されにくいことだけではない。10式戦車より高い、1500馬力の高馬力である。

反面、デメリットは重いうえに現場で修理がしづらいこと。現にイラク戦争でも、動けなくなったM1戦車がところどころに放置されていた。戦車は地上最強の武器ともいえるが、動かなくなると、鋼鉄の棺桶と化してしまう。

なお、米軍だけでなくロシア軍もまた、ガスタービン・エンジンを戦車に搭載しようとしたことがあるが、結局、計画倒れに終わっている。

M1の優秀さはその輸出国の多さにも現れる。ポーランドにサウジアラビアやクウェート、エジプトなどの親米国に始まり、最新のM1A2型まで含めると、台湾やイラクまで10カ国以上に輸出されている。

日本の殺傷力を伴う兵器の輸出といえば、オーストラリアが護衛艦「もがみ」型3隻を含めた11隻、フィリピンが護衛艦「あぶくま」型6隻の購入を正式契約。ほかはニュージーランドが護衛艦「もがみ」型、インドネシアが潜水艦「おやしお」型の購入を検討している。だが、契約が進んでいるのは利ザヤが大きい軍艦ばかりである。

しかし、まずは武器輸出よりも、事故原因の究明である。そうでなければ、亡くなった3名の自衛隊員の霊に報いることはできぬ。

これからも戦車に乗り込み、有事に備えて訓練を続ける、自衛隊員たちの不安を払しょくするためにも、一刻も早い原因究明が求められる。

（宮嶋 茂樹）