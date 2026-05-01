4月から新生活が始まり、ひとり暮らしを始めた人も多い時期。子どもが、家を出て、「ちゃんと食べているかな」と気になっている親御さんも少なくないでしょう。実際、いざ自炊を始めようと思っても、「何から始めればいいのかわからない」「続けようと思ったのにうまく回らない」という人は多いもの。そこで今回は、令和の自炊バイブルとして版を重ねる『てんきち母ちゃんのはじめての自炊練習帖』（ダイヤモンド社）の著者“てんきち母ちゃん”こと井上かなえさんに、自炊初心者でも無理なく自炊を続けるためのヒントを伺いました。（取材・構成 ダイヤモンド社 書籍編集局 井上敬子）

便利な冷凍野菜やカット野菜＋めんつゆで最強！

「時間がないから自炊が続かない」という人は多いです。

仕事が忙しくて時間がないと、料理する時間もないし、洗い物も面倒だし、買い物に行くのもしんどいですよね。

でも、そういうときに、全部、一からやろうとしなくていいと思います。

以前、私は、まとめてご飯を炊いて冷凍しておくといいとお伝えしましたが、炊く暇がなければパックのご飯をレンジでチンしても構いません。

パックご飯なら、その容器にご飯を入れたまま上に卵をかけたり、ウインナーを小口切りにしてのせて食べてもいいし、もう一回レンチンして混ぜれば、チャーハンも作れます。

これなら洗い物も出ません。

さらに最近は、コンビニでも、買えるカット野菜や冷凍野菜が増えてきました。もやしやキャベツなどがセットになった1人用サイズのカット野菜とかネギなどの香味野菜、揚げなすや刻んだオクラなど、下ごしらえが済んだ冷凍野菜とか、いろいろ売っています。

生のカット野菜や、揚げなすのように下ごしらえが済んでいる冷凍野菜なら、そのままチンしてポン酢をかけたり、めんつゆをかけたりすればすぐ一品になりますよね。切ったり洗ったりする手間さえ不要です。今は本当にそういった便利なものが増えています。

そして、時間のない人におすすめの調味料を1本あげるなら「めんつゆ」です。

時間がない人は、味つけをあれこれ考えるのも面倒だと思いますが、レンジでチンした野菜を絞ってちょっとかけるだけで、「おひたし」ができますし、めんつゆを規定量で薄めて、肉や野菜を入れてチンすれば煮物もできます。味が一発で決まるので、自炊初心者には救世主的調味料だと思います。

実際、『はじめての自炊練習帖』でもめんつゆを使ったレシピをたくさん紹介しています。たとえば、おひたし、煮物、照り焼き系…。単独で使ってもいいし、めんつゆとカレー粉を合わせたり、めんつゆと味噌を合わせたりしても、おいしいです。

自炊って、全部を手作りすることと思わなくていいと思います。便利に使えるものを使いながら、自分が苦労なく回せる形にすることなんじゃないかなと思います。

*本記事は、「1週間1500円で毎日おいしい！ てんきち母ちゃんの はじめての自炊 練習帖」の著者に、本書の読みどころと自炊のコツをお聞きしたインタビューです。