巨人３軍は３０日、Ｇ球場での全体練習終了後、第６８回ＪＡＢＡ選抜新潟大会（１〜４日・ハードオフ新潟）へ出場するため出発した。昨年の同大会は決勝で全足利クラブを１―０で破り、２大会連続３回目の優勝。今季支配下昇格を勝ち取り、１軍でブレイクの兆しを見せている平山功太内野手（２２）が２０打数１０安打、打率５割の活躍で最高打撃賞を獲得した。

球団では「負けたら終わりの緊張感を味わうことができ、３軍の選手にとって１年に一度の貴重な機会」と捉え、若手を積極的に参加させる方針。今大会も２軍で開幕から４番を務めてきたドラフト６位・藤井（浦和学院）、育成２年目捕手の坂本達らが出場する予定だ。初戦の全足利クラブ戦は５年目の育成・花田が先発マウンドを託される見通しだ。

会田３軍監督は「緊張感のある試合ができるし、すごくありがたい環境。『いかに自分の価値を向上させるか』が重要。プロ野球選手らしい立ち居振る舞いをしてもらいたい」と選手に要望。ミーティングでは「優勝を目指すけれど、１軍のポストシーズンのように緊迫したところでプレーするのが一番の目的。大会とはいえ、いつも通りのプレーをしてほしい」と選手に説いた。平山に続き、１軍で輝く新戦力誕生に期待がかかる。