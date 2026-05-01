プロ野球パ・リーグは4月30日、ベルーナドームでの西武対日本ハムの1試合のみが行われました。

まずは西武が先制。2回2アウトから、対する伊藤大海投手のエラーやヒットで好機をつかみ、滝澤夏央選手のタイムリーで1点を先取します。さらに6回には長谷川信哉選手のソロHRで2点とリードを広げました。それでも8回には日本ハム打線が奮起。ここまで無失点の好投を見せていた隅田知一郎投手をとらえ、先頭の水野達稀選手が3塁打でチャンスメイクします。続く代打・田宮裕涼選手がタイムリーを放つと、その後も四球などで1アウト満塁の好機。マウンドは2番手・甲斐野央投手にスイッチするも、郡司裕也選手が同点の犠牲フライを放ちました。このまま試合は延長戦に突入。11回には1アウト1、3塁の好機から野村佑希選手のタイムリーで勝ち越し、日本ハムが勝利しました。

これで4月を終え、昨季の4月終了時と同じくオリックスが首位につけています。続いて同時期2位につけていた日本ハムは大きく順位を落とし、現時点で最下位。両リーグトップの本塁打数を誇るも、まさかの失速となっています。それでも昨季の同時期に最下位につけていたのは、昨季の覇者ソフトバンク。以降の反撃にも期待がかかります。そんなソフトバンクは2.5ゲーム差で首位を追う2位。3位からの3チームは昨季同様のラインアップとなっています。

＜4月30日パ・リーグ結果＞◆日本ハム 3-2 西武勝利【日本ハム】柳川大晟(1勝6S)敗戦【西武】羽田慎之介(1勝1敗)本塁打【西武】長谷川信哉2号