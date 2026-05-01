元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

4月に気の通り道を整え土台ができた今、5月前半はいよいよ「本音で願いを叶えていく」流れがやってきました。今期に巡る巳は、脱皮して生まれ変わるエネルギーを持ちます。内側に秘めていた想いを外へ解き放つ好機。美人占花では、“本音は現実を動かす”エネルギーと捉えています。

「本音を伝えたら否定されそう」と遠慮していると、いつの間にか自分の本心を見失ってしまいます。大切なのは加工せず、本当の想いを丁寧に伝えていくこと。遠慮をひとつ手放すたびに、あなたの世界は少しずつ広がっていきます。感情を大切にしながら本音で生きれば、願いは自然と形になっていきますよ。

美容運

美容テーマは、「バスルームと洗面所を整える」。

水回りを整えて運気を底上げするタイミング。特に鏡はこまめに磨き、常にクリアな状態を保ってください。水垢や曇りを放置すると、運気まで濁りやすくなります。

美容運を高めるアイテムはパール。癸の気と月の象徴と共鳴するパールは、女性らしさと品格を同時に引き上げてくれます。パール付きの服を選んだり、ネイルにさりげなく取り入れたり、ピアスやネックレスで輝きを添えるのもおすすめ。洗面台にローズクォーツをひとつ置くのも◎。美のエネルギーをゆるやかに高めてくれるでしょう。

金運・仕事運

5月前半のキーワードは「静かな集中力」。

焦らず、着実に。今は目立つことより、じっくり積み上げることが大切です。丁寧で誠実な仕事ぶりが、そのまま評価につながります。会議や商談では、感情を抑え落ち着いた言葉で伝えることを意識してみて。

大事な場面ではネイビーやブラックを取り入れた装いがおすすめ。知性と落ち着きを自然に引き立ててくれますよ。金運アップには、財布の中を整えること。レシートや不要なカードを取り出し、お金が居心地よくいられる財布を整えておきましょう。

家族・人間関係

5月前半は、言葉より“余白”を大切にして。

頑張って話すより、聞き上手に徹することが開運アクションに。最後まで相手の言葉にしっかり耳を傾けるだけで、信頼と好感度がぐっと高まります。職場でもプライベートでも、ちょっと口数を減らしてみるだけで、人間関係がスムーズに動き出します。

家族運アップには、一緒に食卓を囲む時間を意識的に増やしてみて。おすすめの開運フードは黒豆や黒ごま、わかめなど黒い食べ物。水の気と共鳴する黒い食材は、生命力と運気を内側から底上げしてくれます。家族みんなで囲む食卓に、ひと品添えると◎。

蝦名先生の一言

最近、身の回りを“ときめくもの”で埋め尽くし始めたら、良い出会いや外出先での心温まる会話が増えました。お気に入りのアイテムは、幸運を引き寄せるのだと実感しています。

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