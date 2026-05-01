【5月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

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全体の運気

蠍座で満月を迎える5月2日は、人から譲り受けたものに幸運が宿る星回り。特に大切な人や憧れの人から譲り受けた物を、感謝をこめて手入れしましょう。さらに金のジュエリーや新五百円玉を磨いて金運を招きましょう。

牡牛座で新月を迎える5月17日は、自分を癒すためにお金を使うと良い星回り。薔薇や百合の華やかな香りに包まれて、首周りのマッサージをしましょう。体を解すことで、心にゆとりが生まれて幸運を引き寄せるスペースが生まれそう。匂いの移ってしまったゴミ箱はこの日に買い替えると、余計な出費を減らせるでしょう。

射手座で満月を迎える5月31日は、ワクワクすることに意識を向けると良い星回り。お気に入りの靴を磨いて、散歩することで嬉しい出会いに恵まれるでしょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は今までのチャレンジが成果となってお金に結びつく星回り。たとえ成果を少なく感じても、今後大きく成長するお金の種ですから、大事に育てる意識が金運を育てます。投資など、お金の勉強をすると良い時期です。

いつもと違う視点で資産運用を考える良いので、セミナーなどに参加して情報収集してみて。ただし、SNSの情報は鵜呑みにせず精査しましょう。スマホのデータを整理することで、嬉しい情報を得られそう。特にブックマークの整理をして。

【火】の金運爆上げDAY

5月19日は貯金を始めたり、宝くじ購入に向く日。宝くじ購入は思わぬ大金を得られそう。2000円など、偶数の金額を購入しましょう。水回りを徹底的に掃除して、リビングに白い花を飾って金運を招いて。この日の水回りの汚れは金運を大幅にダウンさせてしまうので要注意。ガラスの瓶に小銭を入れると、自然と貯金の習慣が身につきます。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは牡羊座。手堅くお金を貯められる星回り。お金に関する悩み事がひょっこり解決したり、必要なときに必要なお金に恵まれたりするようなラッキーな出来事が起こる時期です。支出の見直しをすると気持ちにゆとりができそう。新しいノートや筆記具を用意してモチベーションアップ。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月はお金に愛される星回り。爽やかな気候に誘われて外出を楽しんだり、新しい服を購入したりと出費が増えますが、いつも以上に満足感を得られるでしょう。特に化粧品や洋服の購入は気分を上げて、質の良いものだけを選ぶ審美眼を与えてくれそう。

身につけるアクセサリーは毎朝ピカピカに磨くと金運を招くでしょう。鏡に向かって笑顔を向けるとさらに幸運を引き寄せます。明るい色のトップスや帽子を身につけることで魅力運もアップ！

【風】の金運爆上げDAY

5月10日はネット通販でお得な買い物ができたり、ポイント活用でラッキーな出来事が起こったりしやすい日。事前にSNSで情報収集しておきましょう。思い切った大きい買い物に向く日ですが、計画性なく衝動で買い物をすると後悔の種になるので注意して。ポイントカードの整理をすると、一番お得な買い物ができるでしょう。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月金運が良いのは双子座。お金周りの良さを感じられる今月は、美容やファッションなど外見にお金を使うことで、魅力がアップして金運を招くでしょう。明るい笑顔が運を引き寄せます。おでこを出した髪型は、あなたの魅力を輝かせて注目の的になりそう。ポーチを常に整理整頓すると、小さな幸運を引き寄せます。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は手堅くお金を守りたい星回り。将来への不安からお金を使ってしまいそう。特に保険や投資はSNSやニュースを見て動かしたくなってしまうかも。噂話や友人の言葉から、つい将来について考える場面が増えそうです。

お金を動かしたり、一攫千金を考えたりするのではなく、現状維持を意識しましょう。引き出しや押入れなど、普段掃除しない場所を掃除して不安を解消して。今月下旬に入ると、お金に関する悩みが晴れる出来事がありそう。

【水】の金運爆上げDAY

5月29日はずっと欲しかったものを手に入れられるチャンスが訪れそう。本当に必要かをしっかり考えて購入できる日ですから、遠慮せずに思い切って行動に起こして。出先でスクラッチを購入すると少額当選しそう。トイレを掃除して、ピカピカに磨き上げましょう。マットなども日干しをすると金運を招きます。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蟹座。前半は節約を意識して必要な出費のみに抑えることで、後半に大きなチャンスを得られるでしょう。今月下旬は欲しい物がすんなり手に入ったり、臨時収入を得たりとボーナスタイム！神社仏閣にお参りして、日々の感謝を伝えましょう。お気に入りのアクセサリーを手水舎ですすいで清めると金運アップのお守りに。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は金運が安定し、必要か不要かを見極められる星回り。先月やGWに使いすぎたとしても、きちんと補填できるように計画的にお金を使うことができそう。前半はレジャーや楽しみに思い切りお金を使って、思い出を作りましょう。

今月後半に入るとポイ活でラッキーな出来事が起こりそう。すっかり忘れていたポイントが見つかるなどありそうです。数字にも縁があるときですから、息抜きにロト6を購入すると少額当選の予感。末尾を9にすることがポイントに。

【土】の金運爆上げDAY

5月25日は日用品や食材など、必要なものをお得に購入できる日。午前中の買い物は思わぬラッキーを運んでくれます。計画的にお金を使える日ですから、食材や日用品の買い溜めも良いでしょう。いつも以上に良い品を購入できそう。冷蔵庫の整理をすることで、無駄な出費を抑えられ、金運アップになりそう。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは牡牛座。お金に関することで挑戦したいことがあれば、意欲的に動くと良い星周り。資格取得や転職、副業を考えて収入アップを目指すのも良いでしょう。17日の新月のタイミングで新しい財布をおろしたり、財布の中を整理したりして財布を磨きましょう。ピカピカに磨いた新五百円玉を入れて、金運を呼び込みましょう。