【田鎖ブラザーズ 第3話】稔、兄・真のため1人で行動に出る
【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第3話が、1日に放送される。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
真（岡田将生）と稔（染谷将太）が探し続けてきた、両親殺害事件のカギを握る津田（飯尾和樹）がついに見つかった。しかし津田は末期癌により昏睡状態だった。弟の稔は、31年前の事件以降すべてを背負ってきた兄のため1人である行動に出る。
そんな中、管内で放火殺人事件が発生する。被害者はなぜか避難せずに部屋に留まっていたことで死亡した。被害者の行動に疑問を抱いた兄弟は、火災現場からある事件の証拠を見つける。
（modelpress編集部）
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第3話あらすじ
真（岡田将生）と稔（染谷将太）が探し続けてきた、両親殺害事件のカギを握る津田（飯尾和樹）がついに見つかった。しかし津田は末期癌により昏睡状態だった。弟の稔は、31年前の事件以降すべてを背負ってきた兄のため1人である行動に出る。
そんな中、管内で放火殺人事件が発生する。被害者はなぜか避難せずに部屋に留まっていたことで死亡した。被害者の行動に疑問を抱いた兄弟は、火災現場からある事件の証拠を見つける。
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