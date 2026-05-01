◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人は先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点１０奪三振の快投を披露したが、２―０の８回にルシアーノが坂倉に来日初失点となる逆転３ランを被弾。広島に負け越し、貯金を３に減らした。

新外国人のウィットリー（巨）は被安打ゼロの１０三振を奪い、６回を無失点。６回以上を投げ、無安打ながら先発途中降板は、２１年１０月７日ヤクルト戦で６回で降板の菅野以来５人目。勝利投手とならなかったのも菅野以来で２人目だ。

この日は自身初の２ケタ奪三振。巨人助っ人の１０奪三振以上は、２４年８月７日広島戦で１２Ｋのグリフィン以来だが、グリフィンは２年目。来日１年目では（Ｋは奪三振、責は勝敗）

投 手 年・月・日Ｋ責

ガリクソン８８・６・１（１０）○

セ ド ン１４・４・９（１５）○

マイコラス１５・５・２８（１０）○

８・１１（１０）○

ヤングマン１８・７・１７（１０）○

ウィットリー２６・４・３０（１０）−

Ｇ新助っ人５人目（６度目）。ただし、過去５度は勝利投手になっていたが、ウィットリーは勝ち投手の権利を持って、マウンドを降りたものの、リリーフが打たれ勝敗が付かず。力投が勝利につながらなかった。（福山 智紀）