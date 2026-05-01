変わらないハツラツとした笑顔が戻ってきた。昨年７月から米国を拠点に騎乗していたＭ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が２８日に帰国。翌２９日から栗東トレセンでの調教騎乗を再開した。「前日の夜に帰国したばかり。時差ボケで早く来ちゃったよ」と苦笑しながら水曜は精力的に４頭の調教に騎乗。「いいね。いつも通り。みんな優しいね」と変わらぬ温かい風景に声も弾んだ。

新天地での約９カ月間の武者修行。“もっと多く乗りたい”という飽くなき向上心から、あえて厳しい環境を選択し、重賞４勝を含む４２勝をマークした。「みんな優しかったですし、いっぱいサポートしてくれました。調教にもたくさん乗りましたね」と濃密な日々を振り返り、「勝っても負けても勉強。いい所で、いい経験ができました」と、その表情には充実感が漂っていた。

今週から早速ＪＲＡのレースに復帰。土日ともに京都で、計５鞍に騎乗する。「いつもファンの方は温かいですね。『お帰り』『頑張れ』と言ってくれます。本当にうれしい。頑張ります」と力強く拳を握り締める。さらにレベルアップしたベテランの姿に大注目だ。（デイリースポーツ・小田穂乃実）