10月より日本テレビ系で放されるドラマ『俺たちの箱根駅伝』の主演を務める大泉洋がクランクインを迎えた。

参考：寺尾聰、大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』出演決定 古豪・明誠学院の名物監督役に

池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化する本作。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という2つの軸で描かれる。

箱根駅伝の本選出場をかけた予選大会に挑む明誠学院大学は、ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮すれば本選出場はほぼ確実と見られていた。しかしレース当日、チームの前に立ちはだかったのは、幾度となく夢を打ち砕いてきた“箱根駅伝の魔物”だった。一方、箱根駅伝中継を担う大日テレビ・スポーツ局では、チーフプロデューサーの徳重亮が編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中、徳重は決断を迫られながら放送当日へと突き進んでいく。

大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役を大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久、前監督・諸矢久繁役を寺尾聰がそれぞれ演じる。箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役には山本耕史、駿河太郎、金田明夫が名を連ね、箱根駅伝にかける学生役として小林虎之介、奥智哉らが出演する。

主演の大泉はこの日、スタジオで初収録に臨んだ。細部に至るまで箱根駅伝のスタッフルームをリアルに再現したセットで撮影がスタート。監督からセットの説明が行われ、徳重の席についても紹介。「テレビ局のフロアにいると、いろいろと面倒な人に話しかけられるので、スタッフルームにこもる人は実際に多い」という裏話を監督が補足すると、大泉は「めんどくさいって誰なんですか？ 名前教えてもらえる？」と即座に切り返し、現場はたちまち笑いに包まれた。スタジオ収録初日からキャスト・スタッフの距離が縮まり、笑顔あふれる雰囲気の中でのスタートとなった。

最初に撮影されたのは、編成局長から無理難題を突きつけられた徳重が、その対策をスタッフルームで話し合うシーン。それぞれ事情を抱えた個性豊かなスタッフを束ね、信頼しながら導いていく徳重の姿を、大泉が丁寧に体現していく。

大泉は、「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込みを見せ、周囲を明るくリードしていた。（文＝リアルサウンド編集部）