SixTONESジェシーがダイアン津田と台本ゼロの友だち増やし旅！『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が2週連続放送

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ダイアン津田篤宏とSixTONESジェシーの新ロケ番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、5月1日と8日に日本テレビで放送される。

この番組は、車のナンバープレートを見て面白そうな旅に実際についていく、台本ゼロの出たとこ勝負の友達増やし旅。ゲラで明るいふたりの予定不調和すぎる旅の様子を届ける。

■旅の面白さを左右するのは”車のナンバープレート”

旅の始まりは、海老名サービスエリア。“車のナンバープレート”を見て、「旅の期待値が高そうな人」をふたりが捜索。気になった人にその場で声をかけていく。

超多忙で、なかなか旅に行けないふたりは、楽しいロケにたどり着けるのか？

■家族旅行の車に、津田＆ジェシーが同乗

サービスエリアで見つけた、とある家族の車に、津田＆ジェシーが同乗。スタッフはいっさい同乗せず、その場にいるのはふたりと家族だけ。

緊張で固まる子どもたちの心を、ふたりがあの手この手でほぐしていく。そして、仲良くなった一行が向かったのは…。

■サービスエリアは、様々な人が集まる“人間交差点”

ただ旅をする人だけでなく、帰省や出張、引越しなど、様々な人に出会えるのがサービスエリア。ふたりもそんな人生の岐路に立つ、多彩な出会いを経験する。

そんななか、ふたりが選んだ旅は「天才キッズを支える、とある家族の旅」だった。

『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』は、5月1日24時30分からと5月8日24時45分から放送。

■番組情報

日本テレビ『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』

05/01（金）24:30～24:59

05/08（金）24:45～25:14

※放送後からTVerにて無料配信を実施。Huluで、地上波未公開のオリジナルコンテンツも配信

出演：津田篤宏（ダイアン）、ジェシー（SixTONES）

■【画像】『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』の番組ロゴ

■関連リンク

日本テレビ OFFICIAL SITE

https://www.ntv.co.jp/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/