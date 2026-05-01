プロ野球セ・リーグは4月30日、各地で3試合が行われました。

阪神はヤクルトとの首位攻防戦に勝ち越し。初回に5連打で3点を先制すると、その後も着実に得点を重ね、7回には佐藤輝明選手がリーグトップタイ7号ソロ。16安打で10得点を奪うと、投げては西勇輝投手が5回2失点で今季初白星です。敗れたヤクルトは高梨裕稔投手が7回途中8失点と試合を作れませんでした。

広島は巨人に逆転勝利で久々のカード勝ち越し。2点を追う8回に坂倉将吾選手の3ランが飛び出し、逆転に成功。そのままリリーフ陣が1点のリードを守りました。開幕戦で3連勝をして以来のカード勝ち越しです。敗れた巨人は8回にルシアーノ投手が痛恨の一発を浴びました。

DeNAは中日にカード勝ち越し。同点の7回にヒュンメル選手の勝ち越しタイムリーが飛び出すと、投げては2年目の篠木健太郎投手が6回2失点でプロ初勝利。ヒュンメル選手が先制ソロを含む3安打の活躍でした。敗れた中日は投打ともに振るわず、連敗です。

セ・リーグは4月までの日程が終了。昨季の同時点で貯金3だった阪神は、それを大きく上回る貯金8で首位。2位のヤクルトは1ゲーム差で追いかけます。3位の巨人は貯金3で首位と2.5差。開幕3連敗スタートだったDeNAは勝率を5割まで戻しました。一方、広島は借金6、中日は借金11と大きく黒星が先行し、5月を迎えることとなります。

＜4月30日セ・リーグ結果＞

◆阪神 10-2 ヤクルト

勝利【阪神】西勇輝(1勝)

敗戦【ヤクルト】高梨裕稔(2勝1敗)

本塁打【阪神】佐藤輝明7号【ヤクルト】内山壮真1号、武岡龍世2号

◆広島 3-2 巨人

勝利【広島】森浦大輔(2勝2敗1S)

敗戦【巨人】ルシアーノ(1敗)

セーブ【広島】中粼翔太(1勝1敗4S)

本塁打【広島】坂倉将吾3号【巨人】増田陸2号

◆DeNA 6-2 中日勝利【DeNA】篠木健太郎(1勝)敗戦【中日】マラー(2敗)本塁打【DeNA】ヒュンメル2号、山本祐大1号【中日】細川成也3号