ソフトバンクの前田悠伍投手（20）は3日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で仕切り直しの今季初登板を迎える見通しだ。鹿児島開催だった4月26日のロッテ戦は降雨ノーゲームだったが、自己最速タイ149キロ。直球の出力が落ちるクイックについて4月、自主トレの師匠だったカブス・今永昇太投手（32）に相談し、“目をつむる”仰天の助言を受けた。プロ3年目での本拠地初勝利へ“開眼”した技を見せる。

プロ初登板初先発だった24年10月1日オリックス戦以来2年ぶりの本拠地での先発、そしてホーム初勝利に向けて前田悠はみずほペイペイドームのマウンドで16球を投げた。

「まだ（今季）ここで投げていない。傾斜チェックとしっかり投げられる感覚をと。雨は降りましたけど予行演習はできました」

ワインドアップモーションとセットポジションで直球、カーブ、フォーク、チェンジアップ、スライダーを投げた。4月26日、鹿児島でのロッテ戦は降雨ノーゲームとなったが、自己最速タイの149キロを計測した。課題とされていた出力も改善されてきた。「周りからは分からないかもしれませんが、去年とは違います」と継続的にフォームを見直した成果を強調する。

「今永さんに聞いたことを落とし込んでいます。最近も聞きました」。昨年1月に自主トレに弟子入りしたカブス・今永とは今も交流がある。4月中旬に「クイックで投げると球速が落ちます。どんな意識でやってますか？」とLINEで相談すると翌日に電話がかかってきた。「目は見た情報が邪魔をする。目をつむってシャドーピッチングをするといいよ」と言われて、まぶたを閉じてみた。

壁当てから始めてみたが「めっちゃ良かった」と手応えを得た。クイック投球の際、体が前へと突っ込んだり、開く癖があったが“見えない”ことで右足の着地に意識がいかなくなった。同17日ファーム・リーグのオリックス戦では5回1/3を1失点、6奪三振。「リリース（のタイミング）が合いやすくなった」と特効薬となった。

“今永効果”を自信に今月3日の楽天戦に挑む。4月26日のロッテ戦は一発を浴びただけで2回を投げて走者は背負わず、改良クイックは披露できていない。25年7月13日にプロ初勝利を挙げた楽天相手に待ちに待った解禁となる。「準備することも固まってます。フォームは安定しています」。目を閉じたことで“開眼”した期待の左腕が、2年ぶりの本拠地で真価を見せる。 （井上 満夫）