テレビ朝日「ザワつく！金曜日」の3時間スペシャルが1日に放送される。

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子による人気番組のゴールデンウイーク特別編。人気観光地・箱根をテーマに「ザワつく！金曜日」（後6・50）と「ザワつく！金曜日 箱根最強開運ツアー」（後8・50）の豪華合体3時間スペシャルとなる。

「箱根最強開運ツアー」では長嶋が羽田美智子、「サバンナ」高橋茂雄とともに箱根の三社参りをする。3人がめぐるのは、箱根神社、九頭竜神社、箱根元宮の3つの神社。中でも箱根元宮には午年の今年、さらに強力な御利益を授かるという神秘の岩“馬降石”があると聞き、午年生まれの長嶋は「それは行かないと！」「オレのためにあるようなロケだね！」と大乗り気で出発する。

結婚式を挙げた思い出の場所が箱根神社。自ら手紙を書いて高倉健さんに披露宴に列席してもらったという秘話を告白。結婚式の貴重映像も公開する。さらに30歳で現役を引退した直後、ひとりで九頭龍神社を訪れたときに遭遇した不思議体験も激白する。

このほか、大涌谷の絶景ポイントなどの名所や、長嶋がこよなく愛する蕎麦店、ふわとろ餅が絶品の和菓子店、老舗ベーカリーなど極上グルメも堪能しまくります。ところが旅のクライマックスに、なんと長嶋がまさかの“脱落”！？はたして何が起きたのか、そして3人は無事、箱根三社参りをコンプリートすることができるのかに注目が集まる。

午後7時台の「ザワつく！…」では箱根をテーマに「ポイントざくざく！ 1位を当てるな選手権」を開催。「行ってよかった箱根の観光スポットランキング」の1位ではないものを、長嶋、石原、高嶋が予想していく。最後は、箱根の激レア行列グルメをかけたルーレット対決で3人が大騒ぎを繰り広げる。