広島が開幕カード以来の勝ち越し。

２点を追う八回、坂倉の３ランで逆転し、５人の継投でリードを守り切った。巨人は４番手のルシアーノが踏ん張れなかった。

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高々と上がった打球が右翼席に飛び込むと、巨人のルシアーノはがっくりとうなだれた。八回に登板した４番手の右腕が痛恨の逆転３ランを浴び、巨人ファンは意気消沈。敗色ムードが一気に濃くなった。

増田陸のソロでリードが２点差に広がり、ベンチは、前夜にコンディション不良の大勢に代わって好救援したルシアーノを連投のマウンドへ送った。しかし、制球が定まらない。先頭の代打・秋山に一つもストライクが入らず四球。二死にこぎ着けたが、小園に再びストレートの四球を与えた。

二死一、二塁で、打席には４番坂倉。しかし、直球、変化球とも入らず３ボール。４球目、ど真ん中への１５０キロを、一振りにかけていた左打者が見逃すはずはなかった。開幕直前に支配下契約を勝ち取り、試合前まで全８試合で無失点だったルシアーノは「いつか必ずこういう時が来る。それが今日だったと思って、修正して臨む」と絞り出した。

大勢は前日のブルペンで本調子から遠く、登板を見送られていた。一夜明けた３０日もベンチ入りした右腕の状態について、阿部監督は「思ったよりも状態は良かった」と出場選手登録を抹消しない考えを明らかにした一方、「今日はいけないと判断した」と説明した。

１日からは甲子園に舞台を移し、首位阪神との３連戦が待つ。大勢の復帰にはもう少し時間がかかりそうで、連投の管理などブルペンのやり繰りが、連戦をいい形で乗り切る上で大きなカギを握る。阿部監督は「とにかく、いる戦力で頑張りたい」と腹をくくっている。開幕して１か月余りで、最初の正念場がやってきた。（平山一有）