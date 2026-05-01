１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。５大会連続で銀メダルの日本女子は、世界ランク５位のエース・張本美和（１７）＝木下グループ＝、１１位の早田ひな（２５）＝日本生命＝を軸に、６連覇中の中国を倒して１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得に挑む。（取材・構成＝林 直史、宮下 京香）

悔し涙から２年。エースに成長した１７歳の張本美が、頂点だけを見つめた。「前回２４年大会は銀メダルだったので、今回は金メダルしか目指していない。起用していただけるなら、どこでも自信を持って頑張りたい。絶対に１点を取ってきます」と覚悟を口にした。

リベンジに燃える。１５歳で初出場した前回大会では宿敵・中国との決勝で２試合に抜てきされた。先輩がいる中での起用に『何で私？』とネガティブな思考になっていた」と精神面に未熟さがあった。１番手で主軸の孫穎莎に敗れ、早田と平野美宇が勝って２―２で迎えた第５試合では２１年東京五輪女王・陳夢から第１ゲームを先取。しかし「挽回されるんじゃないか」と弱気になって得点を取り切れずに逆転負け。打倒・中国を果たせず、敗戦後は悔し涙が止まらなかった。

同年夏にパリ五輪に初出場し、団体銀メダルを獲得。この２年で中国のトップ選手との対戦機会も増え、メキメキと成長。今年３月には格付けの高いＷＴＴチャンピオンズ重慶で初優勝を飾った。「２年前の大会の決勝戦は、私の中で忘れられない貴重な経験になった。それを絶対に生かさなければいけない。同じことは二度繰り返さない」と強い決意がにじんだ。

２月の世界ツアーで痛めた右脚も順調に回復し、トレーニングを積んで「いい状態」とうなずく。１次リーグ初戦は日本時間５月２日にイングランドと激突。１７歳の若きエースが、日本女子の５５年ぶりの金メダル獲得に導く。（宮下 京香）

◆張本 美和（はりもと・みわ）２００８年６月１６日、仙台市生まれ。１７歳。星槎国際高横浜在学中。２４年に世界選手権、パリ五輪で団体銀。アジア選手権は団体金、女子ダブルス銀。２６年全日本選手権で史上初の４冠。右シェークドライブ型。家族は両親と兄。身長１６６センチ。

◆世界卓球選手権 第１回大会は１９２６年ロンドンで開催。２００３年から個人戦（奇数年）と団体戦（偶数年）が交互に行われ、団体戦の今大会は１００周年記念大会。

◆団体戦の大会方式

男女とも６４の国・地域が２つに分かれ、日本を含む世界ランク上位７チームと開催国の英国の計８チームは、ステージ１Ａ（総当たりの１次リーグ＝Ｌ）でシード順を決め、全チームがステージ２（決勝トーナメント＝Ｔ）に進出。残りの５６チームが１組４チーム１４組に分かれて１次Ｌを戦い、各組１位などの計３２チームが決勝Ｔへ。