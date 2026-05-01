男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めたことが分かった。きょう１日、本人が発表する。最後の大会は、まだ決めていないという。

錦織はこの数年、左股関節、右肩、腰、左膝などけがが続き、フルで年間を戦えたのは２１年が最後。現在３６歳ながら、必死にけがと闘い、現役を続行してきた。今年も何とか試合に出場しようと、年頭の全豪を目指して渡豪したが、右肩の痛みで出場はかなわず。その後、ツアー下部の４大会に出場し、４００位台に転落した世界ランクの上昇を狙っていた。しかし、関係者によると、やりきったという気持ちが強く、今年限りでの引退を決めたという。

昨年末のスポーツ報知の単独インタビューで「（２５年は）結構、本気で（引退を）思った。けがして復帰するプロセスをこの３年間、何回やったか分からない。これに、限界を感じた」と話していた。しかし、「けがで終わるというのは、一番アスリートがしたくない最悪のシチュエーション。それで終わりたくない。まだ、練習に行くとか、トレーニングするのが苦じゃない。それが、まだ救いだった」と、２６年に向けて現役続行を決めていた。

まだ戦える気持ちは少しはある。しかし、４大大会の予選にさえ出場するのが厳しい世界４００位台にまで落ち、トップやコンスタントなツアーでの活躍はなかなか望めない。けががあっても、惜しみない最大限の努力を尽くした結果、これ以上できることはないと判断したのだろう。

最後の大会は決めていない。ただ、９月３０日から１０月６日まで、錦織が１２、１４年と２度の優勝を誇る木下グループ・ジャパン・オープンが、日本のテニスの聖地である東京・有明で開催される。日本が生んだ世界最高峰のアスリートの最後として、最もふさわしい舞台となるだろう。

◆錦織 圭（にしこり・けい）１９８９年１２月２９日、松江市生まれ。３６歳。５歳でテニスを始め、１３歳で元日本テニス協会会長の盛田正明氏が私財を投じて設立した盛田正明テニス・ファンドの支援を受け、米国ＩＭＧアカデミーにテニス留学。２００８年２月に日本男子史上２人目のツアー優勝を遂げ、２０１４年全米でアジア男子シングルス史上初の４大大会準優勝に輝いた。自己最高の世界ランキング４位はアジア男子最高位。２０１６年リオデジャネイロ五輪男子シングルス銅メダルは、日本テニス９６年ぶりのメダルの快挙となった。ツアー通算１２勝とツアー本戦４５１勝（２３１敗）はアジア男子最多。家族は妻・舞さんと２人の子ども。１７８センチ、７３キロ。