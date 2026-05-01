読売マイラーズＣのシャンパンカラーは９着。状態面にまだ良化の余地がありそうなうえ、馬場のいい開幕週でも内容は悪くなかったです。今はゲートも出てくれますからね。東京が一番合っているコースですし、次へ向けての上積みも見込めそうですから、何とか安田記念に出走させたい。面白いと思っています。

今週は土、日ともに東京で騎乗します。日曜メインのプリンシパルＳはオルフセン。初コンビになりますが、同じレースに２度乗っていて、間近で見てきました。シンプルに切れそうだなというイメージの馬ですね。うまく道中でためを利かせて、最後にどこまで脚を引き出すか。１着のみに優先出走権が与えられるトライアル。負けられないことは分かっています。チャンスのある馬ですから、しっかりと祭典への道を切り開きたい。

あと、日曜の府中Ｓで騎乗するアスクセクシーモアも楽しみです。いい馬ですし、３勝クラスなら十分にチャンスでしょう。来週は月曜にも名古屋グランプリでホウオウルーレットに騎乗。しっかりと競馬漬けのゴールデンウィークを戦ってきます。（ＪＲＡ騎手）