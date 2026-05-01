MLB公式名物の打者パワーランキングに地殻変動が…大谷が選外となる中、唯一日本人選手でランクインしたのは新たな左のパワーヒッター「すぐさまその実力を知らしめた」

村上はここまで12号をマークと圧巻の成績を残している(C)Getty Images

MLB公式サイトは4月30日、打者の最新パワーランキングを発表した。これは現地4月28日までの成績を基に、同サイトのエキスパートたちが投票で選出したもの。

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「最新の打者パワーランキングのトップに立ったのは左打ちのスラッガーだが、1位で見慣れているあの選手ではない。大谷翔平は今年の過去2回のパワーランキングでいずれも首位を独占してきたが、打撃面でやや精彩を欠いており、今回はその座を譲った」と今年3回目にして、ドジャースの大谷が選外となった。

大谷を退け1位に立ったのは、前回2位だったアストロズのヨルダン・アルバレス。28日までに11本塁打を放つだけでなく、打率.355、出塁率.463、長打率.736と高い数字を残していた。「昨年は故障に泣かされたが、今年はキャリアの中で最も高い割合でボールを引っ張り、フライボールを打ち続けている」と評価した。

2位にヤンキースのアーロン・ジャッジが入り、以下はヤンキースのベン・ライス、エンゼルスのマイク・トラウト、ドジャースのマックス・マンシーと続く。

そして唯一の日本人選手として、これまでのランク外から6位に飛び込んできたのがホワイトソックスの村上宗隆だ。