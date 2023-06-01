警察の対応に称賛の声

愛知県警は2026年4月8日、公式SNSを通じて、ドリフト暴走を行った8名を検挙し、そのうち3名を逮捕したと明らかにしました。

同投稿に対し、SNSやネット上には様々な反響が寄せられています。

【画像】「えっ…」 これが「逮捕されたドリフト族」です！投稿を見る！

事件の舞台となったのは、名古屋市港区に位置する金城ふ頭です。このエリアは名古屋港の中心部にあり、「ポートメッセなごや」や「レゴランド」といった施設が立地する一方で、自動車輸出用の広大なヤードも備わっています。日中は賑わいを見せますが、夜間になると海運関係者以外の出入りがほとんどなくなり、迷惑運転を行う集団の集結場所となっていました。その中の一つが、今回検挙されたドリフト族です。

ドリフトとは、アクセルやステアリングの繊細な操作によって、意図的にタイヤを横滑りさせながら走行する運転技術です。少しでも操作を誤れば容易にスピンしてしまう高度なテクニックであり、タイヤが路面と擦れることで「キー」という大きなスキール音が発生し、路面にはタイヤの痕が黒々と残ります。本来、ドリフト走行はサーキットのような閉鎖された空間で行われる一つの競技として確立されています。

しかし、公道を集団で走行する違法なドリフトが過去に流行し、現在でも山道や埠頭といった警察の目が届きにくい場所で、悪質なドリフト族による危険走行が後を絶ちません。公道でのドリフトは、ハイスピードでクルマを横滑りさせるため、大きな騒音を立てるだけでなく、他の通行車両や周辺の人々に恐怖感を与えます。また、操作ミスが起これば大事故につながる可能性があり、極めて危険な行為です。

愛知県警がSNSに投稿した動画には、検挙された8名がドリフト走行を行う様子が収められていました。映像では8台のクルマが次々とドリフトを繰り返し、周囲はタイヤスモークと爆音に包まれています。さらに詳しく見ると、信号が赤であるにもかかわらず走行する信号無視や、ライトの不点灯が確認できます。加えて、車体の幅を大きく超えるウイングの装着、ボディが大きく破損した状態での走行、爆音を響かせるマフラーの取り付け、さらにはナンバープレートの取り外しといった、保安基準に適合しない不正改造も見て取れます。

これらの行為は、動画から判断するだけでも、道路交通法と道路運送車両法という複数の法律に違反していることが明らかです。そもそも公道を走行してはならない状態のクルマを使用し、周囲を危険に晒すという、非常に悪質な事例といえるでしょう。

愛知県警は、この集団の行為を「共同危険行為」に該当すると解説しています。この違反には行政点数25点が科せられ、この点数だけで即座に免許取消となる重い処分が下されます。前科がない場合でも、免許を再取得するまでに2年間の待機が必要となる「欠格期間2年」が設定されます。また、これに加えて2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

ちなみに、ナンバー表示義務違反には50万円以下の罰金、消音器不備車両の運転には5万円以下の罰金、騒音運転等の禁止違反にも5万円以下の罰金がそれぞれ定められており、違反点数も加算されます。

同投稿に対し、「これほど大規模な摘発は珍しい。警察の執念を感じる」「近隣住民は本当に迷惑していたはずなので、どんどん取り締まってほしい」といった警察の対応に対する称賛の声や、「これくらい厳しく言っていい」「見せしめにして公道ドリフトが減ってほしい」という意見が寄せられています。

純粋な車好きやモータースポーツファンからは、「こういう連中のせいで改造車全体のイメージが悪くなる」「車がかわいそう」といった怒りの声や、「もはや暴走族と同じ。交通違反ではなく刑事罰として厳罰に処すべき」と厳しい処罰を求める意見が見られます。

総じて、「同情の余地なし」という全否定的なムードが圧倒的で、特に「ナンバーを外す」という意図的な隠蔽工作が、一般ユーザーの逆鱗に触れており、今後も警察による徹底した取り締まりを望む声が非常に強まっています。