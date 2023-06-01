鎌田大地が圧巻の１ゴール・１アシスト！鮮烈ハーフボレーで今季初ゴールとなる決勝弾！パレスを３−１勝利に導く【ECL準決勝】

鎌田大地が圧巻の１ゴール・１アシスト！鮮烈ハーフボレーで今季初ゴールとなる決勝弾！パレスを３−１勝利に導く【ECL準決勝】