鎌田大地が圧巻の１ゴール・１アシスト！鮮烈ハーフボレーで今季初ゴールとなる決勝弾！パレスを３−１勝利に導く【ECL準決勝】
現地４月30日開催のカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとアウェーで対戦している。
この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田が、圧巻のゴールを決める。
１分に先制し、47分に追いつかれて迎えた58分、ロングスローのこぼれ球に反応。利き足とは逆の左足でのハーフボレーキックで、鮮やかにネット揺らしてみせた。
29歳のMFは、これが待望の今シーズン初ゴールとなった。
さらに85分、見事なスルーパスでラーセンのゴールをお膳立て。１ゴール・１アシストの活躍を見せた。
日本代表戦士の活躍で、パレスは３−１で快勝。ホームでの第２レグは現地５月７日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰のスーパーボレー弾
この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田が、圧巻のゴールを決める。
１分に先制し、47分に追いつかれて迎えた58分、ロングスローのこぼれ球に反応。利き足とは逆の左足でのハーフボレーキックで、鮮やかにネット揺らしてみせた。
29歳のMFは、これが待望の今シーズン初ゴールとなった。
さらに85分、見事なスルーパスでラーセンのゴールをお膳立て。１ゴール・１アシストの活躍を見せた。
日本代表戦士の活躍で、パレスは３−１で快勝。ホームでの第２レグは現地５月７日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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