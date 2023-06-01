貴重なゴールをマークした鎌田。(C)Getty Images

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　現地４月30日開催のカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとアウェーで対戦している。

　この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田が、圧巻のゴールを決める。
 
　１分に先制し、47分に追いつかれて迎えた58分、ロングスローのこぼれ球に反応。利き足とは逆の左足でのハーフボレーキックで、鮮やかにネット揺らしてみせた。

　29歳のMFは、これが待望の今シーズン初ゴールとなった。

　さらに85分、見事なスルーパスでラーセンのゴールをお膳立て。１ゴール・１アシストの活躍を見せた。

　日本代表戦士の活躍で、パレスは３−１で快勝。ホームでの第２レグは現地５月７日に開催される。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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