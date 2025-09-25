ＴＢＳ系ニュース番組「Ｎスタ」日曜日版（午後５時半）の「Ｓｕｎトピ」気象キャスターを務めていた気象予報士の高安奈緒子が第２子出産を報告した。

１日までに「ご報告」とインスタグラムを更新。新生児の写真を添え「先日、第二子となる女児を出産いたしました」と記した。

また「まさかのＢｉｇ Ｂａｂｙで妊娠中から大変なことも多かったのですが、母子共に無事に退院することができました。二人育児は思っていた以上に大変ですが、新生児の可愛さ、尊さに癒されています。長女も複雑な気持ちを抱きつつ妹を可愛がり、日々の生活を頑張ってくれていて感謝するとともに、そのいじらしい姿に涙が出そうな毎日です」と近況を伝えた。

今後については「育児や家庭の事情により、番組出演などのお仕事からは一旦離れることとなりましたが、ＳＮＳはマイペースながらも続けていきますので引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。

高安は大阪教育大学の教員養成課程で国語教育専攻を卒業。ＴＯＫＹＯ ＭＸ「堀潤 Ｌｉｖｅ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ」などを担当。私生活では２０年に結婚し、２３年に第１子を出産。今年１月に約３年務めた「Ｓｕｎトピ」内で第２子妊娠と番組卒業を伝えていた。