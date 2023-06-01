米１０年債利回りは低下 月末要因で調整＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）
米2年債 3.871（-0.076）
米10年債 4.377（-0.053）
米30年債 4.974（-0.027）
期待インフレ率 2.485（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。月末で調整が入ったほか、原油も上げが一服していたことから、利回りは低下した。ＥＣＢと英中銀の会合の結果を受けて、欧州債や英国債利回りが低下したことも、米国債利回りを押し下げている。
本日は米ＧＤＰ速報値やＰＣＥ統計など重要指標が発表になっていたが、それ事態への反応は限定的だった。
２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+４８）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.871（-0.076）
米10年債 4.377（-0.053）
米30年債 4.974（-0.027）
期待インフレ率 2.485（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。月末で調整が入ったほか、原油も上げが一服していたことから、利回りは低下した。ＥＣＢと英中銀の会合の結果を受けて、欧州債や英国債利回りが低下したことも、米国債利回りを押し下げている。
本日は米ＧＤＰ速報値やＰＣＥ統計など重要指標が発表になっていたが、それ事態への反応は限定的だった。
２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+４８）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美