米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）
米2年債　 3.871（-0.076）
米10年債　4.377（-0.053）
米30年債　4.974（-0.027）
期待インフレ率　　2.485（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。月末で調整が入ったほか、原油も上げが一服していたことから、利回りは低下した。ＥＣＢと英中銀の会合の結果を受けて、欧州債や英国債利回りが低下したことも、米国債利回りを押し下げている。

　本日は米ＧＤＰ速報値やＰＣＥ統計など重要指標が発表になっていたが、それ事態への反応は限定的だった。

　２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+４８）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美