米１０年債利回りは低下 月末要因で調整＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 月末要因で調整＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）

米2年債 3.871（-0.076）

米10年債 4.377（-0.053）

米30年債 4.974（-0.027）

期待インフレ率 2.485（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。月末で調整が入ったほか、原油も上げが一服していたことから、利回りは低下した。ＥＣＢと英中銀の会合の結果を受けて、欧州債や英国債利回りが低下したことも、米国債利回りを押し下げている。



本日は米ＧＤＰ速報値やＰＣＥ統計など重要指標が発表になっていたが、それ事態への反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+４８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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