FIFA会長、イランは北中米W杯「参加する」と明言
国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長が30日、カナダ・バンクーバーで行われたFIFA総会に出席し、イラン代表が北中米W杯に「参加する」と明言した。
イラン代表のW杯出場を巡っては2月下旬以降、同国当局がイスラエルやアメリカとの交戦状態にあることから、開催地アメリカへの入国や、現地での活動の安全性に懸念が生じていた。
インファンティーノ会長はFIFA総会の場で「もちろんイランはアメリカ国内で試合を行うことになるだろう。理由はシンプルだ。我々は団結しなければならないからだ。我々は人々を一つにしなければならない」とイラン代表の出場に前向きな姿勢を示した。
一方、イギリス『BBC』などによると、イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長はFIFA総会を欠席。211か国の中で唯一の欠席だった。カナダへの入国許可が取り消され、国境で引き返すことになったのだという。
イラン代表のW杯出場を巡っては2月下旬以降、同国当局がイスラエルやアメリカとの交戦状態にあることから、開催地アメリカへの入国や、現地での活動の安全性に懸念が生じていた。
インファンティーノ会長はFIFA総会の場で「もちろんイランはアメリカ国内で試合を行うことになるだろう。理由はシンプルだ。我々は団結しなければならないからだ。我々は人々を一つにしなければならない」とイラン代表の出場に前向きな姿勢を示した。
一方、イギリス『BBC』などによると、イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長はFIFA総会を欠席。211か国の中で唯一の欠席だった。カナダへの入国許可が取り消され、国境で引き返すことになったのだという。