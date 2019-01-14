南関東3歳牝馬3冠の第2弾「第40回東京プリンセス賞」が30日、大井競馬場で行われた。4番人気のヘスペリスが直線で抜け出して快勝。重賞初挑戦Vを飾った。同馬と2着のアンジュルナには「第62回関東オークス」（Jpn2、6月17日、川崎）への優先出走権が与えられた。

勝負どころの4コーナー。ヘスペリスが逃げるアンジュルナの外に馬体を併せると、直線は2頭が後続との差を広げる。ヘスペリス吉原が左ステッキを振るえば、アンジュルナ野畑も内ラチ沿いから懸命に粘り込みを図る。意地の追い比べを制して先頭でゴールを駆け抜けたのはヘスペリスだった。吉原は「なるべく早めに（アンジュルナを）つかまえたいという意識があった。4コーナーで射程圏に入れて無事に一騎打ちを制することができて良かった」と激闘を振り返った。

「本当にうれしい。勝つならこういう展開しかないかなと思っていた。最後は吉原ジョッキーを信じて何回も名前を叫んだ」と渡辺和師は興奮気味。次走について具体的なレースの明言を避けたが、絶対女王を撃破したニューヒロインの動向から目が離せない。

◇ヘスペリス 父ホッコータルマエ 母ブリトマルティス（母の父スペシャルウィーク）牝3歳 大井・渡辺和雄厩舎 馬主・吉田勝己氏 生産者・北海道新冠町の新冠橋本牧場 戦績4戦3勝 総獲得賞金3992万円。