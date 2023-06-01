フィギュアスケート鍵山優真

華麗なスケートシーンを披露した。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真が、人気アーティスト「MISIA」の新曲ミュージックビデオ（MV）に出演し、ファンの話題を集めている。

7年連続でNHK紅白歌合戦にも出場しているMISIAは、公式YouTubeチャンネルにて新曲「ラストダンスあなたと」のMVを公開。公式Xでは動画を引用しながら、「フィギュアスケートオリンピック銀メダリストの鍵山優真選手が出演 華麗なスケートシーンにもご注目」と告知している。

MVでは、鍵山をモデルにしたとみられる少年が、フィギュアスケートと出会い、夢を追いかける姿が描かれた。冒頭やサビでは鍵山が氷上で華麗なステップやジャンプを披露。ラストはMISIAと向かい合うカットで終わる感動的な構成となっている。

人気アニメ「名探偵コナン」シリーズの映画最新作の主題歌としても注目された同曲。以前から公開されていたティザー映像では、リンクを滑る選手の足元だけが映され、その主が誰かに注目が集まっていただけに、動画が公開されるとネット上のファンからも反応が相次いだ。

「わー！ 鍵山優真選手だったー！！！」

「鍵山優真選手のスケートとピッタリ合ってるところがまたステキ」

「フィギュアスケートのパワーってやっぱりすごいなぁ」

「まさかの鍵山くん」

「ずっと誰だろと思ってたら」

「最後2人が笑い合ってるの良すぎるー！北京五輪のエキシビジョン思い出す」

「ラストダンスってそういうことか」

「休業宣言後だからさよならありがとうで現役引退しないよね？ってびびって泣いてる」

「鍵山選手すべてが美しい 出演うれしい」

鍵山は今月13日に自身のSNSで、来シーズンの休養を発表。MISIAの公式サイトでは「今回この作品に参加させていただいたことで、自分の姿を通して誰かに夢を与えられるような存在になれるよう、僕自身もさらに頑張っていきたいと改めて感じました」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）