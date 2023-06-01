Samsung Wallet（日本語UIでは「ウォレット」と表示）は、Galaxyスマートフォンでクレジットカードや一部デビットカード、対応するデジタルキーやチケット類などを一括管理できるアプリです。

↑旅行をもっと楽しく快適に（画像提供／Samsung）。

このアプリに「Trips（旅行）」という新機能が追加され、航空券やホテルの予約情報から自動で旅行プラン（タイムライン）を作成できるようになりました。

このTripsは、ユーザーの旅行に関する情報を1か所で整理できるように設計されています。バス、航空券、電車のチケットをはじめ、ホテルの予約やレンタカーの情報などを、時間や場所の順に沿って並べて表示してくれます。

Samsung Walletに保存された旅行情報は、Samsungカレンダーとも連携させることが想定されています。今後の旅行に関する情報を、端末側のハブから手軽に確認できるようになることで、アプリを行き来せずに旅行プランを把握しやすくなります。

さらに、情報は手動でも追加できるため、「空港の指定カウンターへ行く」「ホテル近くのレストラン候補」「現地でやりたいことリスト」などを旅行プランの中に組み込むこともできます。

Samsung Walletチームの責任者は、旅行プランは確認メールやアプリ、メッセージなどに散在しており、必要なときにかえって混乱を招きがちだと指摘したうえで、TripsをSamsung Walletに統合することで、Galaxyユーザーが旅の詳細を1か所で整理し、旅行プランの進行に合わせて一歩先を行けるようにすることを目指しているとコメントしています。

この機能は2026年4月から、まず韓国、米国、英国のユーザー向けに提供が開始されます。現時点で日本への導入については言及されていませんが、今後の続報を待ちたいところです。

Source: Samsung Newsroom

via: SamMobile

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