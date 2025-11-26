◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

ウィットリーが素晴らしい投球を見せてくれたね。何と言ってもカーブよ。広島打線が全くタイミング合っていなかった球を多く配して、面白いように空振りを奪っていたね。序盤は決め球として使っていたけど、そこから初球や中間球にも使い出してカウントを稼いでいた。４回の表に早くも円陣を組んでいた相手打線を、さらに惑わせていたという点では、岸田もうまくリードしたよね。

これでウィットリーは２戦連続の無失点投球。いよいよメジャードラフト１巡目の本領を発揮してきたね。１５０キロ台中盤の直球に、カットボールもスプリットもある。そこに大きく縦に割れるカーブや。マイコラスを思い出したよ。日本で投球の間を覚えたら、とんでもない投手になるはずよ。少なくとも今季の巨人投手陣の軸になってもらわなきゃ困るね。

それにしても今の課題は８回の男やなぁ。大勢のコンディションが整わないみたいやけど、打線のことを考えればダルベックは常にいてほしいもんな。外国人枠に影響しない中で８回の“代役”には、中川と田中瑛の２人で１イニングくらいの気持ちで行くしかないね。その２人の持ち場の６、７回には田和、船迫を早めに送る。総力戦で苦境をはね返したいね。（スポーツ報知評論家・村田 真一）