「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

虎党の「おかえり！」が響く満員の敵地で好投を披露した。阪神・西勇は５回４安打２失点。打たせて取る投球でヤクルト打線に的を絞らせなかった。

「粘り強く丁寧に投げきることができました」

初回はまず三者凡退に打ち取った。豊富な球種を使い打者を仕留めていった。二回は２者連続弾を許したが、三回以降は無失点。６２球の省エネ投球で試合を作った。

昨年４月、試練に直面した。ある日の練習中。「一球投げたら悲鳴を上げるくらい」という鋭い痛みが襲った。診断は「右膝内側側副靱帯の変性」。要因は「勤続疲労」によるものだった。ここまでのキャリアで大きなケガの経験はなかった。

それでも、右腕は前向きだった。自身の選手人生を「幸せ」と語り、故障の発覚を「ラッキーじゃん」と言い放った。「２０００イニング以上放ってきて大きなケガがなかったわけだし、丈夫でやってくれた体に感謝だね。自分がケガをすることによって後輩への指導も変わってくる。マイナスになることはなかった」と笑顔で振り返った。

印象的だったのは主治医からの言葉だ。「よくこの膝でやってきたね。そこまで投げた投手はいない。投げてきたからこそ出た変性。だからこれは“勲章”だ」と言葉を掛けられた。フォームを変えずに同じ筋肉、同じ部位を使って投げてきた奮闘のたまものだった。

２４年８月２１日のヤクルト戦（京セラ）以来、実に６１７日ぶりの勝利。ＮＰＢ歴代３位の２９９戦連続の先発登板で刻んだ白星となる。「こうやって久しぶりに勝つと、もう一回頑張ろうって気持ちになります」。プロ１８年目を迎えたベテランが堂々とマウンドへ帰ってきた。

◆連続試合先発登板１位は射程距離 西勇はオリックス時代の１１年１０月１３日ロッテ戦（京セラ）からの連続試合先発登板を、２９９とした。【１】山内新一（南海−阪神）３１１試合【２】石川雅規（ヤクルト）３０６試合に続きプロ野球史上３位で、継続中では最長。今後もローテーションを守れば、ＮＰＢ記録更新も夢ではない。