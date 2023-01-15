（「“ゴンちゃん”と呼んで」/） アルゼンチンで7年連続リーディングを獲得しているフランシスコ・ゴンサルベス（36）が短期免許を取得し、今週から日本で騎乗する。6月28日まで。

29日、美浦トレセンで追い切りに騎乗した南米の名手は「1勝するだけで夢だけど、目標は20勝。ゴンサルベスだと長いので、ファンには“ゴンちゃん”と呼んでいただけるとうれしい」と語った。

昨年のワールドオールスタージョッキーズで初来日。8月23日の札幌4Rで初勝利をマークするなど、総合4位の好成績を残した。「勝った時に日本のファンの皆さんに感動して、また来たいと思った。日本の馬は飛び抜けている。どんどんステップアップしているからね」。昨夏の経験が大きな刺激となり、短期免許取得を志すきっかけになった。

ブラジル出身で、憧れは同郷の先輩であるモレイラ。「凄く尊敬していて、日本で乗ったレースの動画はいつも見ている」と常に学びを得ている。今週末は新潟で騎乗。「短期免許で馬とコンタクトする時間が短いので、早めに特徴をつかんで馬の気持ちを邪魔しないように騎乗したい」と意気込んだ“ゴンちゃん”。どんな騎乗を見せてくれるか楽しみだ。

◇フランシスコ・ゴンサルベス 1990年4月8日生まれ、ブラジル出身の36歳。06年にブラジル騎手免許取得。13年にアルゼンチン騎手免許を取得すると、これまで8度のリーディングを獲得。24年は年間G16勝をマーク。身元引受調教師は和田勇介師、契約馬主は中村祐子氏。1メートル57、51キロ。