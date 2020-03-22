◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥 《12回戦》 WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級主要4団体統一タイトルマッチに臨む王者の井上尚弥（33＝大橋）と挑戦者の中谷潤人（28＝M・T）が30日、都内で記者会見した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”を前に、世界戦28連勝を狙う井上尚は「人生を懸けてやってきた」と発言。中谷も「人生がぶつかる5月2日になる」と意気込んだ。ファイトマネーはともに過去最高額。日本ボクシング史に残るビッグマッチのゴングがいよいよ鳴る。

いよいよ目前に迫った無敗同士の日本人対決。7度目の4団体王座同時防衛に挑む井上尚は、黒のスーツに金髪姿で登壇。海外を含む約130人の報道陣を前に「試合に向けて人生を懸けてここまでやってきた。戦う姿を目に焼き付けてほしい」と珍しく鬼気迫る口調で覚悟を口にした。

「ザ・リング」が選定するパウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じての最強ランキング）入りする最強同士の対決。日本人同士の4団体統一戦は史上初だ。隣り合った中谷とは一度も目を合わさず、早くも火花を散らし「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いていて2日後の試合をゆっくりと待つ、そんな状態。戦う姿を目に焼き付けてほしい」と静かに闘志を燃やした。

チケットは約1カ月前に完売。当日は日本ボクシング史上最多の約5万5000人が詰めかける見込みだ。24年に続いて東京ドーム興行をプロモートする大橋会長は「ファイトマネーは巨額。もちろん2人とも過去最高額」と明言。金額は明かさなかったが、井上が昨年12月のサウジ興行で過去最高の数十億円を手にしたとされ、その額を上回ったことになる。

会見では壇上に主要4団体とザ・リング認定のベルト5本が並んだ。勝てば自身の持つ世界戦連勝記録「27」をさらに更新する。「まだまだ井上尚弥だ、というのを証明したい」。4団体統一王者としての強さを誇示し、世紀の一戦の価値を証明してみせる。