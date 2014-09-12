◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥 《12回戦》 WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級主要4団体統一タイトルマッチに臨む王者の井上尚弥（33＝大橋）と挑戦者の中谷潤人（28＝M・T）が30日、都内で記者会見した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”を前に、世界戦28連勝を狙う井上尚は「人生を懸けてやってきた」と発言。中谷も「人生がぶつかる5月2日になる」と意気込んだ。ファイトマネーはともに過去最高額。日本ボクシング史に残るビッグマッチのゴングがいよいよ鳴る。

中谷は真正面を見つめながら「5月2日は中谷潤人のストーリーを見せつけて必ず勝利したい」と“モンスター討ち”を力強く宣言した。減量の影響でやや頬はこけていたが「計量に向けて残り数百グラム落とすくらい順調」と、スーパーバンタム転級2戦目へ万全の仕上がりを強調した。

勝てば井上尚に次いで日本人史上2人目の4団体統一王者に輝き、日本人史上4人目の世界4階級制覇も懸かる一戦。15歳で単身渡米し、ボクシング漬けの日々を送ってきた異色の経歴の持ち主は「今まで積み上げてきた人生がぶつかると思う。一人のボクサーが積み上げたものをリングで発揮して、どれだけ人の心が動いて感動してくれるか」と尚弥同様に覚悟を示した。

試合内容や結果次第で即再戦の可能性も浮上するが「この試合に全集中している」と強調。今後への言及を避けた。見据えるのはKO決着のみ。「今まで大切にしてきた“戦う心”を信念として持ってやりたい」。愛称の“ビッグバン”をさく裂させる展開を思い描いている。