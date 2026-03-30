今年で２回目を迎える国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会が３０日、都内で行われ、アンバサダーを務める歌手で俳優の中島健人（３２）と俳優の畑芽育（２４）が出席した。音楽関係者５０００人による投票によって各部門でノミネート作品を選出。最終投票を経て６月１３日の表彰式を迎える。豪華なノミネート作品に、中島と畑も自らが注目する部門などについて熱く語った。

昨年よりもさらに規模を拡大し、開催されるＭＡＪ。ノミネート発表の雰囲気に、中島は「荘厳な空気感で行われたなと思いつつ、祭典の日がさらに待ち遠しくなった」と、６月１３日にＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われる授賞式へ期待が高まった様子だった。

この日は、音楽関係者の投票で選出された全７７部門中６３部門のノミネート作品を発表。主要６部門は最優秀アーティスト賞にＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥや米津玄師、最優秀楽曲賞にサカナクションの「怪獣」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中−Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」など、大ヒット曲が名を連ねた。

豪華な顔ぶれが候補に挙がった中、中島が「日本の音楽の強みはメロディー。メロディアスなところがＪ−ＰＯＰの美しさ」と興奮気味に話せば、畑は「私は、日本語の美しい叙情的な歌詞の面白さを楽しんでいただけたら」と、それぞれに日本の音楽の魅力を熱く語った。

自身も音楽活動をする中島は、好きなジャンルにポップスを挙げ「ポップスは王道中の王道と、楽曲を作る上でも思っている」とキッパリ。さらに注目部門として「最優秀Ｊ−ＰＯＰ楽曲賞」を選び、米津玄師の「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」や玉置浩二「ファンファーレ」など５作品に対して「どの曲も名曲ぞろい」と絶賛した。

一方の畑は「普段からＫ−ＰＯＰを聞くことが多い。どれが大賞に選ばれるか気になる」と「最優秀Ｋ−ＰＯＰ楽曲」に注目しているという。ＭＡＪでは主要６部門に、世界でヒットした日本の楽曲をたたえる「Ｂｅｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｉｔ Ｆｒｏｍ Ｊａｐａｎ」や、アジアでヒットした楽曲をたたえる「最優秀アジア楽曲賞」が設けられており、世界的な音楽賞としての存在感も高まっている。